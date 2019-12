Oldenburg Die Schwächephase der deutschen Exportwirtschaft macht sich zunehmend auch im regionalen Mittelstand bemerkbar. Zwar bewertet die Mehrheit der kürzlich von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform befragten Betriebe in Weser-Ems die aktuelle Situation noch positiv, allerdings sind die Betriebe gerade mit Blick auf die kommenden Monate eher zurückhaltend gestimmt. „Die Geschäftslage hat sich eingetrübt, sie ist aber nicht eingebrochen“, sagte Michael Bolte, Geschäftsführer von Creditreform Oldenburg, am Mittwoch.

• Aktuelle Lage

Rund zwei Drittel (65,9 Prozent) der befragten Unternehmen im Weser-Ems-Gebiet haben ihre aktuelle Geschäftslage als „sehr gut“ oder „gut“ bezeichnet. Vor einem Jahr hatte dieser Anteil noch bei 70,2 Prozent gelegen. Zugleich stieg der Anteil derjenigen, die ihre aktuelle Lage als „mangelhaft“ oder „ungenügend“ ansehen in Weser-Ems von 1,9 auf 2,5 Prozent. Der Geschäftslage-Saldo (die Differenz aus den Anteilen guter und schlechter Bewertungen) verringert sich von 68,3 auf 63,4 Punkte und folgt damit weiterhin dem bundesweiten Trend (63,9 Punkte).

Etwas positiver sind die Betriebe aktuell noch in der Region Oldenburg (Landkreise Ammerland, Friesland, Oldenburg, Wesermarsch sowie Städte Oldenburg und Wilhelmshaven) gestimmt. Hier liegt der Saldo bei der Beurteilung der derzeitigen Geschäftslage bei 64,3 Punkten.

Auffällig: Besonders im Baugewerbe ist die Stimmung weiterhin sehr positiv, während sich im verarbeitenden Gewerbe, also im Wesentlichen der Industrie, die Stimmung deutlich eingetrübt hat.

• Erwartungen

Deutlich zurückhaltender sind die regionalen Unternehmen, was die geschäftliche Entwicklung in den kommenden sechs Monaten angeht. Die Geschäftserwartungen liegen sowohl in Weser-Ems (Rückgang von 63,2 auf 52,8 Punkte) als auch in der Region Oldenburg (Rückgang von 63,5 auf 55,1 Punkte) deutlich unter den Werten des Vorjahres. Auch im Vergleich zum Bundesschnitt (59,2 Punkte) hinkt der Nordwesten hier hinterher. „Wir hatten schon im Frühjahr Bremsspuren gesehen, das hat sich jetzt verfestigt“, sagte Bolte.

• Umsätze

Die Abschwächungstendenzen spiegeln sich auch in der Umsatzentwicklung wider. Im Weser-Ems-Gebiet sind die Umsätze zwar zuletzt bei mehr als einem Drittel (37,5 Prozent) der befragten Mittelständler noch gestiegen. Vor einem Jahr lag dieser Anteil jedoch noch bei 40 Prozent. Zugleich verzeichneten 15,6 Prozent der befragten Unternehmen (Vorjahr: elf Prozent) sinkende Umsätze.

• Personal

Trotz der konjunkturellen Eintrübung haben viele Betriebe im Nordwesten ihre Belegschaften zuletzt weiter aufgestockt, allerdings lässt die Einstellungsbereitschaft nach. Hatten vor einem Jahr noch 34,5 Prozent der Firmen in Weser-Ems den Personalbestand erhöht, waren es jetzt nur noch 31,3 Prozent. In den kommenden sechs Monaten will die große Mehrheit (72,5 Prozent) den Personalbestand unverändert lassen.

Mit Blick auf einzelne Branchen zeigt sich, dass die Personalnachfrage in den Bereichen Datenverarbeitung, Energie- und Wasserversorgung sowie Elektrotechnik am höchsten ist, während sie in den Bereichen Fahrzeugbau und Chemie gar rückläufig ist.

• Investitionen

Auf die Investitionsbereitschaft der regionalen Betriebe scheint die lahmende Konjunktur dagegen noch keine Auswirkungen zu haben. Wie im Vorjahr haben 54,3 Prozent der Firmen in Weser-Ems Investitionsvorhaben angekündigt, das sind sogar mehr als auf Bundesebene (51,4). „Die jahrelange Investitionsschwäche in der Region scheint tatsächlich überwunden zu sein“, sagte Bolte. Auffällig: Zwar stehen Ersatzinvestitionen weiter im Vordergrund, auf Rang zwei folgen aber schon Investitionen in Digitalisierung. „Das Thema Digitalisierung nimmt Fahrt auf“, so Bolte.