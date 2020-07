Uni-Medizin: Region über Absage empört

Oldenburg Nach der Stadt und der Universität Oldenburg kritisieren auch die Städte und Landkreise im Weser-Ems-Raum die Landesregierung. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise und kreisfreien Städte in Weser-Ems, der Ammerländer Landrat Jörg Bensberg, warb für einen zügigen Ausbau der Oldenburger Universitätsmedizin. Die Sicherung der Gesundheitsversorgung im Nordwesten müsse „höchste Priorität“ haben.

Bensberg und der Präsident der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer, Gert Stuke, unterzeichneten am Dienstag einen Appell an alle Landtagsabgeordneten im Weser-Ems-Gebiet. Gerade in Krisen müssten „politische Entscheidungen zukunftsgerichtet sein“, forderte Stuke.

Der am Montag vorgestellte Haushaltsentwurf der Landesregierung sieht keine Mittel für den Neubau eines Forschungs- und Lehrgebäudes der Uni Oldenburg vor. Für das Projekt gebe es keinen Spielraum, begründete die SPD-Landtagsfraktionschefin Johann Modder die Absage. Der Arbeitgeberverband Oldenburg und die Wirtschaftsvereinigung „Der kleine Kreis“ äußerten sich „fassungslos“. Die Absage des Landeskabinetts an das Projekt sei „ein Affront gegen die Region“.