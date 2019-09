Oldenburg Dr. Karl-Josef Burkard, langjähriger Lehrbeauftragter am Institut für Ökonomische Bildung (IÖB/Oldenburg), wurde jetzt eine Honorarprofessur an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg verliehen. Er hielt vor mehr als 100 Gästen in der Universitätsbibliothek die Antrittsvorlesung: „Aus der Wirtschaftsgeschichte lernen? Geschichte in der ökonomischen Bildung“.

Die Laudatoren würdigten seine „herausragenden Verdienste als Vermittler zwischen Wissenschaft und Bildungspraxis bei der Etablierung der ökonomischen Bildung an allgemeinbildenden Schulen“, berichtete der Dekan Professor Dr. Rudolf Schröder.

Burkard gilt als einer der Vordenker der ökonomischen Bildung. Überregional bekannt wurde er auch durch den langjährigen Vorsitz beim „Verband ökonomische Bildung an allgemein bildenden Schulen“ (Vöbas/Oldenburg). Er organisiert jährlich den „Tag der ökonomischen Bildung“ in Oldenburg, mit renommierten Experten.