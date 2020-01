Oldenburg Sowohl die Handwerkskammer (HWK) Oldenburg als auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim warnen vor dubiosen E-Mails mit Zahlungsforderungen.

„Aktuell versendet ein Verein ,Organisation Transparenzregister Deutschland e.V. i.Gr.‘ mit Sitz in Plauen E-Mails­ mit dem Betreff ,Zahlungsaufforderung – Verstoß gegen das Geldwäschegesetz‘ an Gewerbebetriebe und bemängelt eine fehlende Eintragung im Transparenzregister“, teilt die HWK Oldenburg mit und weist in ihrem Schreiben auch darauf hin, dass bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz keine gesetzliche Zahlungspflicht an den Verein „Organisation Transparenzregister Deutschland“ bestehe. Der Verein sei nicht berechtigt, Bußgelder zu verhängen.

Der Verein habe nichts mit dem offiziellen Transparenzregister zu tun, das von der Bundesanzeiger Verlag GmbH geführt wird.

Die HWK Oldenburg weist darauf hin, dass „Unternehmen prüfen müssen, ob sie zur Eintragung im Transparenzregister verpflichtet sind“. Gegebenenfalls fehlende oder bisher nicht erfolgte Eintragungen sollten unverzüglich nachgeholt werden, heißt es. Die offizielle Website des Transparenzregisters ist unter www.transparenzregister.de abrufbar. Dort können alle notwendigen Eintragungen vorgenommen werden.

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Die Eintragung im Handelsregister ist ausreichend, wenn die Gesellschafterliste Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort, Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses und die Staatsangehörigkeit der Gesellschafter enthält und diese Angaben elektronisch abrufbar sind.“ Ansonsten sei eine Eintragung im Transparenzregister nicht erforderlich.