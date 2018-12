Vielfältiges Angebot für Betriebe bei Fragen zur Inklusion

„Unternehmens-Netzwerk Inklusion“ ist zentraler Ansprechpartner für kleine und mittelständische Betriebe, die Menschen mit Schwerbehinderungen beschäftigen möchten. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) entwickelt und ist in acht Bundesländern aktiv. Projektpartner in Niedersachsen ist das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW).

Die Initiative versteht sich als Partner der Arbeitgeber und bietet persönliche Beratung bei allen juristischen und fachlichen Fragen. Ansprechpartner für die Region Oldenburg ist Marcus Jeske, Telefon 0441/21906-45, E-Mail: marcus.jeske@bnw.de.

Sämtliche Angebote – von Beratungen über „Runde Tische“ bis Netzwerkarbeit –sind für die Unternehmen kostenlos. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aus Mitteln des Ausgleichsfonds.

www.unternehmens-netzwerk-inklusion.de