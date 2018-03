Oldenburg Die „schöne neue Arbeitswelt: Karriere 4.0“ – darum geht es am 12. April ab 18 Uhr (Einlass) beim regionalen Netzwerk „i2b“ in Oldenburg. Unternehmer beschäftigen sich diesmal mit Fragen der Arbeitskultur, deren Gestaltung immer mehr Kreativität erfordere, kündigen die Initiatoren um Frank Lenk und Daniel Steigmann an. Sie fragen: „Finden wir in der Metropolregion Nordwest Antworten, gerade auch im Hinblick auf die Generation Y und Work-Life-Balance“? Und: „Wie reagiert man auf die schöne neue Arbeitswelt?“

Antworten dazu werden mit Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft erarbeitet, in einer (ab etwa 19 Uhr) von NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann geleiteten Runde mit Britta Hercher (Deutsche Bank/Coaching und Beratung), Florian Demmler (Deutsche Bank/Coach Fitness Center), Lisa Fischer (Blackout Technologies/Marketing und Sales), Antje Bruhnke (BTC/Senior Consultant Digital Strategies), Lars Fritsch (Store-Manager Ikea Oldenburg). Zum Auftakt sind ein Grußwort von dem Metropolregion-Vorsitzendem Jörg Bensberg sowie ein Vortrag der Forscherin Dr. Christina Boll vom Institut HWWI aus Hamburg vorgesehen.

Zum Einlass am noch nicht genannten Ort ist eine QR-Karte nötig. Anmeldung unter