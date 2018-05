Oldenburg Dass sie einmal den Schritt in die Selbstständigkeit wagen würde, habe sie schon immer gewusst, sagt die 26-jährige Marijke Reuß. Seit knapp einem Jahr ist sie nun Geschäftsführerin des Unternehmens „Sublim Inventar“ – und das als junge Mutter. Seit Mai 2017 führt sie den Möbelhandel, der sich auf Wandsofas spezialisiert hat. In Planung seien außerdem ein Tisch und ein Sideboard, um das Angebot auszubauen. „Ich habe mich schon immer für Architektur, Kunst und Design interessiert. Mir war es aber auch wichtig, so viel Zeit wie möglich für meinen Sohn und meine kleine Tochter zu haben“, sagt die Oldenburgerin.

Ihre beiden Kinder sind mittlerweile eineinhalb Jahre und vier Monate alt. Die Arbeit, die anfällt, macht die gelernte Industriekauffrau von zu Hause aus. „Die Entscheidung, mich selbstständig zu machen, bereue ich absolut nicht. Als Angestellte habe ich mich oft nicht wohlgefühlt, weil mir die Freiheiten gefehlt haben. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, mich zu verwirklichen, und die habe ich genutzt“, sagt sie.

Claudia Becker, Geschäftsführerin der Existenzgründungsagentur für Frauen (EFA), sagt, dass junge Mütter ihren Erfahrungen nach eher zurückhaltend seien, wenn es darum ginge sich selbstständig zu machen. Auf der anderen Seite stelle die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein wichtiges Gründungsmotiv für Frauen dar. Die Agentur, die in Oldenburg, Wildeshausen und Delmenhorst tätig ist, berät gründungsinteressierte Frauen. Im vergangenen Jahr waren es 243. „Man muss dazu sagen, dass es eher die Frauen über 35 sind, die sich selbstständig machen“, erklärt sie. Der Anteil der unter 35-Jährigen, der im Jahr 2017 von der EFA beraten wurde, lag demnach nur bei 28 Prozent – 41 Prozent davon waren Mütter.

Von der ersten Idee des Sofas, das an zwei Stahlhalterungen an der Wand befestigt wird, zur Verwirklichung ihrer Möbelträume habe es mehr als eineinhalb Jahre gedauert, sagt die Jungunternehmerin Marijke Reuß. „Schon bevor mein Sohn auf die Welt kam, habe ich an Ideen und Designs gearbeitet“, erzählt die junge Mutter.

Mittlerweile hängt das minimalistische Wandsofa in der Ausstellung des Möbeldienstleisters Walther Schumacher GmbH in Etzhorn. Der Premiumhändler verkauft das Sofa für die junge Unternehmerin. „Online kann man es nicht kaufen. Die Kunden sollen das Möbelstück mit allen Sinnen wahrnehmen können, das gehört zur Philosophie.“ Und die nennt sich Hygge – ein dänisches Wort, das für ein Lebensgefühl steht. Eine gemütliche, herzliche Atmosphäre, in der man das Gute des Lebens mit netten Leuten zusammen genießt. Auch in dem deutschen Wort „sublim“ spiegelt sich dieser Gedanke wider. Es bedeutet, dass man die Dinge mit einer großen Feinsinnigkeit wahrnimmt.

Von den Einnahmen kann Reuß aktuell noch nicht leben. „Ich habe zwei kleine Kinder, mit einem Altersunterschied von 14 Monaten. Kundenakquise, Werbung, Materialiensuche – dafür habe ich meist nur bis zu vier Stunden am Tag Zeit. Mehr ist nicht drin“, sagt Reuß. Den Schritt in die Selbstständigkeit würde sie jungen Müttern trotzdem empfehlen. „Auch wenn es beängstigend war, habe ich meine Entscheidung bis jetzt nicht bereut“, erklärt sie.

Für die Zukunft wünscht sich Reuß, dass sie ihre Produktpalette vergrößern kann. Die 26-Jährige möchte ihre Möbel auf Messen präsentieren und sich ein festes Standbein aufbauen. Sie glaubt fest daran, dass sie von den Umsätzen ihres Möbelhandels in Zukunft leben kann: „Das erfordert aber auch einiges an Arbeit, dessen bin ich mir bewusst.“

