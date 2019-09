Unternehmertreffen für Nordwesten

Oldenburg Am 12. September ist es so weit: Das „Unternehmertreffen Nordwest“ kommt mit dem Thema: „Netzwerken als Erfolgsfaktor“ nach Oldenburg. Über den Dächern von Oldenburg in der 9. Etage der LzO Zentrale (Berliner Platz 1) erwarte Teilnehmer „ein spannendes Netzwerkevent“, kündigen die Veranstalter um Jürgen Brüna an. Zu dem Netzwerk gehören regionale Unternehmen, Sponsoren sind u.a. die Sparkasse Leer-Wittmund und Orgadata. Einlass ab 18 Uhr, Beginn ab 18.30 Uhr. Nach dem Vortrag gehe es bis 21 Uhr ums Netzwerken. Eintritt für Mitglieder frei, für Gäste acht Euro. Info und Anmeldung: