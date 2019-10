Oldenburg Einen Sprechtag zum Thema „Unterstützung im Krisenfall: Runder Tisch“ veranstaltet die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) am Freitag, 25. Oktober. Er richte sich an Unternehmen, die sich in Schwierigkeiten befinden, aber auch beispielsweise an Firmenchefs, die ihren Betrieb in der Insolvenz sanieren wollen. Die Industrie- und Handelskammer bietet 45-minütige, kostenfreie, individuelle Einzelberatungen an. Anmeldung und Terminvergabe: