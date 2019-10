Oldenburg /Vechta Die demografische Entwicklung mit sinkenden Schulabgänger-Zahlen hat jetzt auch erste Spuren am Ausbildungsmarkt im Oldenburger Land hinterlassen. Nach den hohen Zahlen in den beiden Vorjahren sank die Zahl der Ausbildungsplatz-Bewerber, die sich bei der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven im kürzlich zu Ende gegangenen Ausbildungsjahr (Oktober 2018 bis September 2019) gemeldet haben, um 7,6 Prozent auf 6351.

Das berichtete Arbeitsagentur-Leiter Dr. Thorsten Müller am Mittwoch bei der Vorstellung der regionalen Ausbildungsbilanz gemeinsam mit den örtlichen Kammern. Zugleich hätten die Unternehmen in dem Zeitraum 5390 freie Ausbildungsstellen gemeldet – 2,9 Prozent weniger als im Berichtsjahr 2017/18.

Aus Sicht von Müller bewegt sich der hiesige Ausbildungsmarkt damit immer noch „auf hohem Niveau“. Der Rückgang bei den Bewerberzahlen liege „auch an der Demografie“. Positiv bewertete er, dass die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze zum Stichtag 30. September in diesem Jahr mit 241 deutlich geringer ausgefallen ist als im Vorjahr, als es mehr als 600 gewesen waren. Besonders viele unbesetzte Ausbildungsplätze gab es demnach in den Berufen Gärtner Baumschule (26), Berufskraftfahrer (14) und Fachverkäuferin Lebensmittelhandwerk Bäckerei (14). Demgegenüber standen 253 unversorgte Bewerber, was etwa genauso viele gewesen seien wie im Vorjahr. Hier setze die Agentur auf Nachvermittlungsaktionen oder Einstiegsqualifizierungen (EQ).

Auch im Oldenburger Münsterland sank die Zahl der Ausbildungsplatzbewerber – und zwar um 6,0 Prozent (158) auf 2495, wie die Agentur für Arbeit Vechta mitteilte. Die Zahl der von den Betrieben gemeldeten Ausbildungsstellen stieg dagegen – anders als im übrigen Oldenburger Land – sogar noch leicht um 1,4 Prozent (49) auf 3466. „Die Schere zwischen der Bewerberzahl und den angebotenen Ausbildungsplätzen geht weiter auseinander“, sagte Tina Heliosch, Vorsitzend der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Vechta. Nach Angaben der Agentur waren zum 30. September im Oldenburger Münsterland noch 24 Bewerber unversorgt und 170 Ausbildungsstellen unbesetzt.

Handwerk

Die Handwerkskammer (HWK) Oldenburg verzeichnete zum 30. September 2862 neu abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse und damit 34 (1,2 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum. Wie Kai Vensler, Geschäftsbereichsleiter Berufsbildung der HWK, erläuterte, sucht das Handwerk aufgrund der sehr guten Konjunktur deutlich mehr Auszubildende als es finden kann. Erfreulich sei die Entwicklung in den Bauberufen, in denen es eine Zunahme an Ausbildungsverträgen gegeben habe. Dagegen seien die Zahlen in den Bereichen Metall- und Kfz-Gewerbe rückläufig gewesen.

Industrie und Handel

Auch im Bereich der Oldenburgischen IHK war die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge zum Stichtag 30. September mit 4294 leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr – nämlich um 1,4 Prozent (60 Ausbildungsverträge). Dass am Ausbildungsmarkt aber immer noch viel Bewegung ist, unterstrich Stefan Bünting, Leiter des Geschäftsbereiches Bildung der IHK. Zum 30. Oktober habe demnach die Zahl der Ausbildungsverträge bei 4381 gelegen und damit 0,2 Prozent höher als im Vorjahr. Als sehr erfreulich wertete Bünting, dass in der Gastronomie die Zahl der Verträge spürbar um 11,8 Prozent gestiegen sei.

Landwirtschaft

In den zwölf grünen Berufen gab es in ganz Niedersachsen im vergangenen Ausbildungsjahr 5546 Ausbildungsverhältnisse, wie Anke Evers, Leiterin des Fachbereichs Aus- und Fortbildung, Landjugend, bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen berichtete. Davon sei etwa ein Drittel im Beruf Landwirt angesiedelt. In den vergangenen zehn Jahren habe es insgesamt einen Rückgang um etwa zehn Prozent gegeben, damit bewege man sich aber immer noch auf einem „relativ hohen Niveau“. Während etwa gartenbauliche und landwirtschaftliche Berufe sowie die weißen Berufe der Milchwirtschaft weiter gut nachgefragt würden, hätten sich die Ausbildungszahlen in der Hauswirtschaft seit 2010 halbiert. Hier erhofft sich die Kammer Verbesserungen durch das neue ZEHN, Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft.

Geflüchtete

Geflüchtete werden ein immer wichtigerer Faktor am regionalen Ausbildungsmarkt. Bei der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven waren unter den 6351 Ausbildungsplatz-Bewerbern 725 mit Fluchthintergrund, was einem Anteil von 11,4 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Bereich der Oldenburgischen IHK. Hier waren laut Bünting in Summe 257 Geflüchtete in Ausbildung, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 85 Prozent bedeutet. „Es gibt eine hohe Bereitschaft in Firmen, Geflüchtete einzustellen“, sagte er. Die große Herausforderung sei aber unverändert das Thema Sprache.

Ausblick

2020 wird es an allgemeinbildenden Gymnasien in Niedersachsen keinen Abitur-Jahrgang geben. „Das wir sich auch spürbar auf die Bewerberzahlen auswirken“, ist Arbeitsagentur-Leiter Müller überzeugt. Dennoch sagt Handwerkskammervertreter Vensler: „Einen großen Einbruch erwarten wir nicht.“ Im Handwerk machten Abiturienten etwa 13 Prozent der Bewerber aus, in den grünen Berufen sind es etwa 15 Prozent, in den IHK-Berufen rund 30 Prozent. Die Kammervertreter wiesen darauf hin, dass es zum einen, etwa über Fachgymnasien und Integrierte Gesamtschulen, auch 2020 Abiturienten geben werde. Zum anderen würden auch viele „Altbewerber“ auf den Ausbildungsmarkt kommen, also etwa junge Leute, die in diesem Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahr eingelegt oder ein Jahr im Ausland verbracht hätten. Auch rechneten sie mit einer größeren Flexibilität bei den Betrieben.