Oldenburg /Vechta Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt in Deutschland und im Oldenburger Land kommt voran, es gibt aber auch Gruppen, die zurückbleiben. Wie aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hervorgeht, die jetzt in Berlin vorgestellt wurde, haben inzwischen 35 Prozent der Erwerbsfähigen eine Arbeit. 2017 lag dieser Anteil demnach lediglich bei 20 Prozent. Die Forscher haben 5000 repräsentativ ausgewählte Flüchtlinge befragt, die von 2013 bis 2016 nach Deutschland gekommen sind.

Umgekehrt bedeutet dies allerdings auch, dass zwei Drittel der Geflüchteten keiner Erwerbsfähigkeit nachgehen. Sie müssten weiter gezielt unterstützt werden, sagte IAB-Forscher Herbert Brückner. Insbesondere geflüchtete Frauen sind deutlich seltener berufstätig als Männer.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven wurden nach Angaben der Agentur 2018 rund 1300 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse von Geflüchteten geschlossen, die zuvor bei der Arbeitsagentur oder Jobcenter arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet waren. Hinzu kämen rund 300 Ausbildungsverhältnisse mit Geflüchteten. Die Agentur für Arbeit Vechta berichtete für ihren Bezirk von 748 Flüchtlingen, die sich 2018 in Beschäftigung abgemeldet hätten und von 284 Personen in Ausbildung.

Ende Dezember 2018 waren im Agenturbezirk Oldenburg-Wilhelmshaven den Angaben zufolge 1963 Flüchtlinge arbeitslos gemeldet – 38 weniger als im Vorjahr. Das sind 8,6 Prozent aller Arbeitslosen im Agenturbezirk. Weitere 3979 (minus 8) waren als arbeitssuchend gemeldet und nahmen überwiegend an Integrations-, Sprach- und Qualifizierungskursen teil. Im Oldenburger Münsterland waren im Dezember nach Agenturangaben 655 Geflüchtete als arbeitslos gemeldet (minus 15,9 Prozent) und weitere 1219 befanden sich in Integrationskursen, Qualifizierungsmaßnahmen oder waren erwerbstätig und suchten neue Stellen (minus 10,2 Prozent).

Die Arbeitsmarktintegration geflüchteter Menschen habe sich „sehr positiv entwickelt“, sagte Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta. 2018 sei es deutlich mehr Flüchtlingen gelungen, auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt Fuß zu fassen als im Vorjahr.

„Diese positive Entwicklung liegt im Rahmen unserer Erwartungen“, sagte Dr. Thorsten Müller, Geschäftsführer der Arbeitsagentur in Oldenburg. Es gebe aber noch viel zu tun. Wichtig sei nun vor allem, dass es gelinge, diejenigen, die eine Ausbildung absolvieren, dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

„Entscheidend für eine gelingende Integration in den Arbeitsmarkt, aber auch für die Aufnahme einer Berufsausbildung, bleibt das Erlernen der deutschen Sprache“, betonte Heliosch. Es sei wichtig, dass alle Flüchtlinge mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit von Anfang an intensiv Deutsch lernen würden.