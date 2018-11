Oldenburg /Vechta /Emden Auch im November bleibt das Beschäftigungsniveau im Oldenburger Land und in Ostfriesland stabil – auch, wenn die Herbstbelebung erwartungsgemäß etwas abnimmt. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der regionalen Arbeitsagenturen hervor.

Demnach waren im November im Oldenburger Land und in Ostfriesland 42.916 Arbeitslose gemeldet, 103 mehr als im Vormonat, aber 4.169 weniger als vor einem Jahr. Im Oldenburger Land waren im November 28.323 Arbeitslose gemeldet, 749 weniger als im Vormonat und 3.211 weniger als im Vorjahr. Das teilten die Agenturen für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven und Vechta am Donnerstag mit. „Auch im November schreitet der Abbau der Arbeitslosigkeit weiter voran“, sagte Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven.

Besonders erfreulich sei aus seiner Sicht die Entwicklung in der Stadt Wilhelmshaven. Zum „ersten Mal seit Jahrzehnten“ ist die Zahl der Erwerbslosen dort unter die Zehn-Prozent-Grenze gesunken, erklärte er. Der Arbeitsmarkt zeige sich stabil, „viele Unternehmen sind auf der Suche nach Mitarbeitern“.

In Ostfriesland waren im November 14.593 Arbeitslose gemeldet, 852 mehr als vor einem Monat, aber 958 weniger als vor einem Jahr. Nach einem langen Sommer ist an der ostfriesischen Nordseeküste der Strom an Touristen versiegt. „Saisonbedingt wurden in den letzten Wochen deshalb im Hotel- und Gaststättengewerbe, aber auch im Einzelhandel und der Reinigung wieder viele Arbeitskräfte freigesetzt, die sich vorübergehend arbeitslos gemeldet haben“, sagte Roland Dupák, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Emden-Leer.

Die Arbeitslosenquote in Niedersachsen ist im November erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung auf unter fünf Prozent gesunken. Sie liegt nun bei 4,9 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit und sprach von einem „historischen Tief“.

Einen ähnlich historischen Wert erreichte sie im Bundesland Bremen mit 9,3 Prozent. Landesweit waren in Niedersachsen 212.441 Menschen arbeitslos gemeldet – 1,1 Prozent weniger als im Vormonat und 7,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. „In diesem Herbst steht der niedersächsische Arbeitsmarkt besser da denn je“, sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen, Bärbel Höltzen-Schoh.

Regional bleibt das Emsland mit einer Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent an der Spitze, gefolgt von der Grafschaft Bentheim (2,7 Prozent) und dem Kreis Osnabrück (2,8 Prozent). Ebenfalls vorn dabei sind die Kreise Oldenburg (3,1) und Vechta (3,2) sowie das Ammerland (3,4). Schlusslicht im Land bleibt Wilhelmshaven – allerdings erstmals seit Jahrzehnten wieder mit einer Quote unter zehn Prozent, nämlich 9,8 Prozent. Die Stadt Delmenhorst liegt bei 8,3 Prozent.