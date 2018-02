Oldenburg /Vechta /Emden Die Zahl der Erwerbslosen im Nordwesten ist im Januar 2018 gestiegen. Das geht aus den aktuellen Berichten der regionalen Arbeitsagenturen vom Mittwoch hervor. Im Oldenburger Land und in Ostfriesland waren demnach 53 460 Menschen ohne Job. Das waren 4381 mehr als im Dezember 2017 aber 3337 weniger als vor einem Jahr.

Im Oldenburger Land waren im Januar 34 972 Erwerbslose gemeldet, 2643 mehr als im Vormonat und 2660 weniger als vor einem Jahr. Das teilten die Agenturen für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven und Vechta mit. „Wir hatten im Januar mehr Arbeitslosmeldungen als in den Vormonaten“, sagte Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven. „In diesem Monat kommen mehrere Faktoren zusammen: Befristete Verträge sind angelaufen, beispielsweise nach dem Ende des Weihnachtsgeschäfts“, erklärte er. In den Außenberufen, wie in der Landwirtschaft, im Gartenbau und in der Bauwirtschaft, gab es aufgrund der Witterung im Januar mehr Kündigungen, ebenso im Wirtschaftsbereich Produktion und Fertigung sowie im Tourismus, sagte Müller.

In Ostfriesland waren im Januar 18 488 Erwerbslose gemeldet, 1738 mehr als im Dezember und 677 weniger als vor einem Jahr. „Der Arbeitsmarkt knüpft an die positive Entwicklung des letzten Jahres an. Die Prognosen gehen auch für 2018 von einem moderaten Wirtschaftswachstum aus, sodass mit einer Fortsetzung des Beschäftigungswachstums gerechnet werden kann,“ sagte Manfred Gardemann, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Emden-Leer. Die Arbeitslosigkeit liegt seit September 2014 konstant unter dem Vorjahr, was für eine weiterhin stabile Entwicklung des Arbeitsmarktes spreche.

In Niedersachsen waren laut der Bundesagentur für Arbeit im Januar offiziell 250 270 Frauen und Männer arbeitslos – fünf Prozent weniger als vor einem Jahr, aber 7,3 Prozent mehr als im Dezember. Im ersten Monat des Jahres stieg die Arbeitslosenquote um 0,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat auf 5,9 Prozent, blieb aber um 0,3 Prozentpunkte unter dem Wert vom Januar 2017. „Zum Ende des Jahres laufen befristete Verträge aus; außerdem stellen witterungsabhängige Unternehmen im Winter weniger ein“, sagte Arbeitsagentur-Regionalchefin Bärbel Höltzen-Schoh.

Landesweit die niedrigste Arbeitslosenquote wies im Januar erneut der Landkreis Emsland mit 3,0 Prozent (Vormonat: 2,6) auf, gefolgt von den Kreisen Osnabrück (3,4; 3,1) und Grafschaft Bentheim (3,6; 3,3). Die höchsten Arbeitslosenquoten verzeichneten die Städte Delmenhorst (10,2; 9,6) und Wilhelmshaven (11,4; 10,9).