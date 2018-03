Oldenburg /Vechta /Emden Trotz des eisigen Winterwetters profitiert der Arbeitsmarkt im Nordwesten von den ersten Vorboten der Frühjahrsbelebung. Im Oldenburger Land und Ostfriesland waren im Februar insgesamt 34 223 Menschen arbeitslos gemeldet, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der regionalen Arbeitsagenturen hervorgeht. Das waren 729 weniger als im Januar und 3476 weniger als vor einem Jahr.

„Das ist eine positive Entwicklung zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr“, meinte Norbert Nüsse, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Vechta. „Die Unternehmen haben wieder vermehrt Arbeitskräfte eingestellt.“

„Traditionell melden die Arbeitgeber am Jahresbeginn etwas weniger Stellen, im Februar steigt dann die Zahl der Stellenmeldungen an“, erläuterte Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg. „In diesem Monat hatten wir einen hohen Stellenzuwachs, und auch die Zahl der Einstellungen nahm wieder zu.“

Einen leichten Anstieg gab es im Februar indes vielerorts bei der Zahl der jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren. Dies sei aber normal für die Jahreszeit und kein Grund zur Besorgnis, sagte Nüsse: „Hierbei handelt es sich um junge Leute, die ihre dreieinhalb-jährige Ausbildungen abgeschlossen haben. Nicht jeder wird direkt vom Betrieb übernommen oder strebt das auch nicht an, weil er beispielsweise zur Schule, zum Studium oder in einen anderen Betrieb wechseln möchte.“

Regional gab es im Nordwesten aber Unterschiede. In Landkreisen, die stärker vom Tourismus oder von Außenberufen geprägt sind, fiel die Belebung nicht so stark aus wie in anderen Regionen.

Im Oldenburger Land sank die Zahl der Arbeitslosen im Februar gegenüber Januar um 729 auf 34 223, wie aus den Zahlen der Arbeitsagenturen Oldenburg-Wilhelmshaven und Vechta hervorgeht. Gegenüber Februar 2017 gab es einen Rückgang um 3476.

Dagegen stiegen in Ostfriesland gegen den Trend die Arbeitslosenzahlen im Februar gegenüber dem Vormonat sogar leicht um 4 auf 18 492 an, wie die Arbeitsagentur Emden-Leer mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr fielen sie aber auch hier um 711.

Die wachsende Dynamik war auch landesweit zu spüren. In Niedersachsen hatten 247 390 Menschen in dem Monat keinen Job – 1,2 Prozent weniger als im Januar und 6,1 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent – und blieb um 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert vom Februar 2017.

Regional fielen die Quoten im Land wieder höchst unterschiedlich aus. Besonders niedrig ist sie erneut mit 2,8 Prozent im Emsland sowie 3,4 Prozent im Kreis Osnabrück und der Grafschaft Bentheim. Auch in den Kreisen Vechta und Osterholz (3,7) sowie Oldenburg (3,8) gibt es vergleichsweise wenig Arbeitslose. Am höchsten ist die Quote weiterhin in der Stadt Wilhelmshaven (11,4). Auf den vorletzten Platz rutschte Salzgitter (10,0). In Delmenhorst fiel die Quote von 10,2 auf 9,9 Prozent und damit unter die Zehn-Prozent-Marke.

Grafik zum Thema als PDF.

Weitere regionale Zahlen unter: bit.ly/alfebruar