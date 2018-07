Oldenburg /Vechta /Emden Die Zahl der Erwerbslosen im Nordwesten ist im Juni 2018 gesunken. Das geht aus den aktuellen Berichten der regionalen Arbeitsagenturen hervor. Im Oldenburger Land und in Ostfriesland waren demnach 44.177 Menschen ohne Job. Das waren 867 weniger als im Mai und 4235 weniger als vor einem Jahr.

Im Oldenburger Land waren im Juni 30.057 Erwerbslose gemeldet, 452 weniger als im Vormonat und 3232 weniger als vor einem Jahr. Das teilten die Agenturen für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven und Vechta am Freitag mit. „Im Juni haben viele Arbeitslose eine neue Stelle gefunden, dadurch ist die Arbeitslosigkeit weiter zurückgegangen“, sagte Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven. „Angesichts der Sommerferien und dem Ausbildungsende in vielen Berufen war mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu rechnen.“

Dank der guten Konjunktur seien Arbeitskräfte aber stark nachgefragt, sodass die Entwicklung in diesem Jahr positiver als sonst saisonal üblich ausgefallen sei, erklärte Müller.

In Ostfriesland waren im Juni 14.120 Erwerbslose gemeldet, 415 weniger als im Mai und 1003 weniger als vor einem Jahr. In der Tourismusbranche laufe das Saisongeschäft bereits auf Hochtouren. „In diesem Bereich werden weiterhin händeringend Fachkräfte gesucht, aber es bleibt schwierig, alle Stellen zu besetzen,“ erklärte Roland Dupák, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Emden-Leer.

In Folge der guten Entwicklung habe sich die Schere zum Vorjahresmonat weiter geöffnet. „Aber die Sommerferien haben gerade erst begonnen und damit auch die Sommer-pause. Die Arbeitslosigkeit wird zunehmen, unter anderem, weil Azubis nach der Ausbildung zum Teil nicht übernommen werden und Einstellungen erst nach den Sommerferien erfolgen“, sagte Dupák.

In Niedersachsen ist die Zahl der Arbeitslosen auf den niedrigsten Stand seit knapp 30 Jahren gesunken. Landesweit waren 221.597 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte von 5,1 Prozent. „Das ist die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung“, sagte eine Sprecherin der Behörde. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres ging die Zahl der Arbeitslosen um 7,7 Prozent zurück.

Regional fielen die Quoten im Land unterschiedlich aus. Besonders wenige Arbeitslose verzeichneten das Emsland (2,3 Prozent), die Grafschaft Bentheim (2,9 Prozent) und der Kreis Osnabrück (3,1 Prozent). Ebenfalls niedrige Arbeitslosenquoten haben die Kreise Vechta und Osterholz (je 3,2 Prozent) sowie die Kreise Ammerland und Oldenburg (je 3,4 Prozent). Am höchsten ist die Quote in den Städten Delmenhorst (9,3 Prozent) und Wilhelmshaven (10,5 Prozent).