Oldenburg /Vechta /Emden Die Stimmung am regionalen Arbeitsmarkt hat sich leicht eingetrübt. Das geht aus den am Freitag veröffentlichten Zahlen der regionalen Arbeitsagenturen hervor. Demnach waren im Oldenburger Land und in Ostfriesland im Dezember 2019 insgesamt 44.773 arbeitslos, 2074 mehr als im Vormonat, aber 226 weniger als im Vorjahr.

Leichte Eintrübung

Im Oldenburger Land gab es im Dezember 29.410 Erwerbslose. Im Vergleich zum November 2019 waren das 967 mehr und 67 mehr als im Vorjahr, teilten die Agenturen für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven und Vechta mit. „Im Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen angestiegen, und zwar im selben Maß wie im Dezember 2018“, sagte Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven, am Freitag. Das sei die „typische Entwicklung im Winter“, von der die Landkreise Ammerland und Friesland oft stärker betroffen seien als die drei kreisfreien Städte des Agenturbezirks. „Im Ammerland und in Friesland sind saisonabhängige Gewerbe stärker vertreten, dadurch schwankt die Zahl der Beschäftigten im Jahresverlauf stärker. Das betraf im Dezember vor allem den Gartenbau und den Tourismus“, sagte Müller.

Schwache Konjunktur bremst auf Bundesebene Bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember auf 2,227 Millionen gestiegen. Das waren 47 000 Arbeitslose mehr als im November und 18 000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur, sagte, dass sich der Arbeitsmarkt auch zum Jahresende „weitestgehend stabil gezeigt“habe. „Spuren der konjunkturellen Schwäche sind aber erkennbar.“ Den Anstieg der Arbeitslosenzahl führten die Experten auf die wirtschaftliche Eintrübung zurück. Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften gibt nach. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit, der auf aktuellen und tatsächlichen Stellengesuchen von Unternehmen beruht, sinkt seit März 2018 kontinuierlich. So auch im Dezember 2019: Im Vergleich zum Vormonat ging der sogenannte BA-X um fünf auf 223 Punkte zurück (Vergleich Dezember 2018: 254 Punkte).

Mit Blick auf die Entwicklung in diesem Jahr sagte Müller: „Wir erwarten, dass sich der Arbeitsmarkt in Oldenburg weiter positiv entwickelt.“ Gleichzeitig geht er aber davon aus, dass die Zahlen etwas schwächer ausfallen werden: „Wir sehen für 2020 nach wie vor eine Verbesserung, aber nicht mehr so ausgeprägt wie in den Vorjahren.“

Mehr Männer arbeitslos

In Ostfriesland waren im Dezember 15.363 Menschen arbeitslos, 1107 mehr als im November, aber 293 weniger als im Vorjahr. Die Winterpause setzt ein, in den Außenberufen wird teilweise nicht gearbeitet; im Hotel- und Gaststättenbereich und den angrenzenden Dienstleistungsbranchen werden Arbeitskräfte zum Teil freigesetzt. Die Inseln und die küstennahe Region sind hiervon besonders betroffen. „Auch wenn der Anstieg über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegt, waren in einem Dezember noch nie weniger Menschen in der gesamten Region Ostfriesland arbeitslos gemeldet“, sagte Roland Dupák, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Emden-Leer.

In Niedersachsen waren zum Jahresende 212.378 Menschen ohne Job – 2,2 Prozent mehr als im November. Die Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Bärbel Höltzen-Schoh, machte die Entwicklung vor allem am Wetter fest: „Im Winter kann in einigen Branchen wie dem Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft und im Baugewerbe nicht im vollen Umfang gearbeitet werden.“ Insgesamt sei die Lage dennoch positiv. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,9 Prozent (November: 4,8).

Im Land Bremen hat sich die Lage im Dezember im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Etwa 35 300 Menschen waren arbeitslos, die Arbeitslosenquote lag wie im November bei 9,8 Prozent. Während die Arbeitslosigkeit unter Männern leicht stieg, verzeichnete die Agentur bei Frauen einen leichten Rückgang. „Hier macht sich erneut das Weihnachtsgeschäft bemerkbar, in dem zusätzliche Kräfte eingestellt werden und das sind überwiegend Frauen“, sagte Höltzen-Schoh.

Emsland an der Spitze

Regional fielen die Quoten im Land unterschiedlich aus. Besonders wenige Arbeitslose verzeichneten das Emsland (2,4 Prozent), die Grafschaft Bentheim (2,4) sowie die Kreise Osnabrück und Oldenburg (jeweils 2,9). Ebenfalls niedrige Arbeitslosenquoten haben die Kreise Osterholz (3,2) und Vechta (3,5). Am höchsten fiel die Quote in den Städten Delmenhorst (9,0) und Wilhelmshaven (9,8) aus.