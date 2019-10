Entwicklung inDeutschland

In Deutschland neigen sich die Zeiten der Beschäftigungsrekorde dem Ende entgegen – der Wirtschaftsabschwung macht sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober weniger stark zurückgegangen als mit der Herbstbelebung üblich und blieb erstmals seit Jahren in etwa auf dem Vorjahresniveau. Dennoch rechnet die Bundesagentur für Arbeit binnen drei Monaten weiterhin mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Im Oktober waren bundesweit 2,204 Millionen Menschen ohne Job. Das waren 30 000 weniger als im September und nahezu genau so viele wie vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent. „Diese Annäherung an die Vorjahreszahlen sehen wir seit geraumer Zeit“, sagte BA-Chef Detlef Scheele am Mittwoch in Nürnberg. Doch nun liegt die Arbeitslosenzahl erstmals seit Januar 2014 nicht mehr unter dem Vorjahreswert.