Oldenburg /Vechta /Emden Die Zahl der Erwerbslosen im Nordwesten ist im April 2018 gesunken. Das geht aus den aktuellen Berichten der regionalen Arbeitsagenturen hervor. Im Oldenburger Land und in Ostfriesland waren demnach 46.714 Menschen ohne Job. Das waren 2827 weniger als im März und 3305 weniger als vor einem Jahr.

Im Oldenburger Land waren im April 31.511 Erwerbslose gemeldet, 1052 weniger als im Vormonat und 2725 weniger als vor einem Jahr. Das teilten die Agenturen für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven und Vechta am Freitag mit. „Im April ging die Arbeitslosigkeit weiter zurück, wenngleich in geringerem Umfang als im Vormonat“, sagte Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven. „Die starke Bautätigkeit und die frühen Osterferien führten dazu, dass etliche Unternehmen in diesem Jahr ihre freien Stellen früher meldeten und früher Personal einstellten.“

In Ostfriesland waren im April 15.203 Erwerbslose gemeldet, 1775 weniger als im März und 580 weniger als vor einem Jahr. „Im April hat der Arbeitsmarkt weiter an Schwung gewonnen. Zahlreiche Arbeitslose profitierten vom Ende des Winters und der damit einhergehenden Belebung der witterungs- und saisonabhängigen Branchen“, erklärte Roland Dupák, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Emden-Leer. Im Gartenbau und im Baugewerbe konnte die Arbeit wieder aufgenommen werden. „Hotellerie und Gastronomie haben ebenfalls einen großen Anteil am Rückgang der Arbeitslosenzahlen“, sagte Dupák.

Auch in Niedersachsen entwickelt sich der Arbeitsmarkt positiv. Im April sank die Quote um 0,2 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Probleme bereitet aber immer deutlicher der Fachkräftemangel, erklärte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen. Insgesamt 231.680 Menschen hatten keinen Job – 2,6 Prozent weniger als im März und 5,6 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Regional fielen die Quoten im Land unterschiedlich aus. Besonders wenige Arbeitslose verzeichneten das Emsland (2,5 Prozent), der Kreis Osnabrück und die Grafschaft Bentheim (je 3,2). Am höchsten ist die Quote in den Städten Wilhelmshaven (10,9) und Delmenhorst (9,4).