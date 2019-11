Oldenburg /Vechta /Emden In den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten uneinheitlich, aber insgesamt wenig dynamisch, hat sich der Arbeitsmarkt im November im Nordwesten gezeigt. Insgesamt stieg die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Land und Ostfriesland gegenüber Oktober um 427 auf 42 699 an, wie aus den am Freitag veröffentlichten Zahlen der regionalen Arbeitsagenturen hervorgeht. Im Vergleich zum November des Vorjahres gab es allerdings einen Rückgang um 217.

Anstieg in Ostfriesland

„Je mehr Saisonbetriebe es gibt, desto stärker steigt im November die Arbeitslosigkeit“, sagte Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven. Das zeigt sich besonders deutlich in Ostfriesland. Hier waren im November 14 256 Menschen – und damit 648 mehr als im Vormonat – arbeitslos gemeldet, teilte die Arbeitsagentur Emden-Leer mit.

Dass der Arbeitsmarkt in Ostfriesland dennoch grundsätzlich robust ist, zeigt sich daran, dass es gegenüber November 2018 einen Rückgang um 337 gab.

Welche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sich aus den aktuellen Problemen der Windenergiebranche bei der Zulieferindustrie und bei den Dienstleistern ergeben, werde sich im kommenden Jahr zeigen, sagte Roland Dupák, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Emden-Leer. Es gelte, die betroffenen Arbeitnehmer bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle schnell und effizient zu unterstützen.

Etwas gegenläufig war die Entwicklung dagegen im Oldenburger Land. Hier sank die Zahl der Arbeitslosen im November im Vergleich zum Oktober um 221 auf 28 443, wie aus den Zahlen der Arbeitsagenturen Oldenburg-Wilhelmshaven sowie Vechta hervorgeht. Gegenüber dem Vorjahresmonat gab es hingegen einen Anstieg um 120.

„Insgesamt tendiert der Arbeitsmarkt verhaltener als vor einem Jahr“, sagte Müller. Die Einstellungen für das Weihnachtsgeschäft hätten bislang keinen größeren Effekt gehabt.

Erfreulich ist im Oldenburger Land die Entwicklung in Wilhelmshaven. Hier sank die Arbeitslosenquote im November von 10,0 auf 9,6 Prozent und damit erstmals seit einem Jahr wieder unter die Zehn-Prozent-Marke. Dennoch bleibt die Jadestadt im niedersachsenweiten Vergleich weiterhin Schlusslicht.

Quote unverändert

Insgesamt ist in Niedersachsen die Zahl der Arbeitslosen trotz Konjunkturflaute leicht gesunken. 207 789 Personen waren im November zwischen Harz und Küste arbeitslos gemeldet, das sind 2355 weniger als im Oktober und 4652 weniger als im Vorjahreszeitraum. Damit ist der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung erreicht, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) Niedersachsen-Bremen mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat konstant.

„Der Arbeitsmarkt reagiert auf eine Konjunkturflaute immer ein bisschen zeitverzögert“, sagte Bärbel Höltzen-Schoh, BA-Sprecherin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen. Betriebe würden zunächst versuchen, ihre Mitarbeiter zu halten, weswegen sich die aktuelle Schwäche der Industrie nicht direkt auf die Arbeitslosenzahlen auswirke.

Dennoch lasse die Dynamik am Arbeitsmarkt langsam nach, sagte sie.