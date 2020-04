Corona: Sorge um Gesundheit von Erntehelfern

Oldenburg /Vechta /Leer In einem dringenden gemeinsamen Appell fordert ein breites Bündnis von Verbänden und Gewerkschaften Politik, Behörden und Wirtschaft auf, unverzüglich wirksame Schutzmaßnahmen anzuordnen und durchzusetzen, um in der Fleischindustrie, in der Landwirtschaft, in der Logistik, auf dem Bau und in der häuslichen Pflege Arbeitsmigranten vor der Ansteckung durch das Corona-Virus zu schützen. Wie berichtet, sollen angesichts drohender Engpässe in der Landwirtschaft 80 000 ausländische Saisonkräfte „unter strengen Auflagen“ nach Deutschland eingeflogen werden.

„Die Wirklichkeit sind immer noch überbelegte Sammelunterkünfte und Sammeltransporte zur Arbeit in vollgestopften Bullis und Bussen“, sagte Guido Grüner von der ALSO e. V. Oldenburg. Um die Vorgabe „Eine Person in einem Zimmer“ umzusetzen, müsse man sofort Alternativen finden zu Massenunterkünften. Freie Hotelkapazitäten seien dafür eine Option.

Trotz zweifellos dringender Erntearbeiten sei die Außerkraftsetzung von Höchstarbeitszeiten oder Mindestruhezeiten über die jetzt schon möglichen längeren Arbeitszeiten während der Saison hinaus inakzeptabel, heißt es in dem Appell. Denn wer wegen endloser Arbeitstage total übermüdet ist, stecke sich viel leichter mit Corona an. Die Arbeitsmigranten seien durch ihre Wohn- und Arbeitsbedingungen eine Hochrisikogruppe in der Pandemie. Das Virus treffe auf erschöpfte Menschen, die trotz Krankheitssymptomen zur Arbeit gingen, weil völlig unklar sei, wovon sie leben können, wenn sie unter Quarantäne stünden.

Peter Kossen vom Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ fordert Corona-Tests in allen Schlachthöfen, in den Sammelunterkünften und überall dort, wo große Gruppen von Arbeitsmigranten auf engem Raum transportiert werden und arbeiten.