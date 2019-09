Oldenburg Genossenschaften sind eine Erfolgsgeschichte. Mit ihnen könnten Lösungen auch für dringende gesellschaftliche Herausforderungen der Zukunft angegangen werden – und jeder könne im Prinzip teilhaben, was die Akzeptanz erhöhe. Das betonte Olaf Lies (SPD, Sande), Niedersachsens Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Umweltschutz am Mittwoch beim Verbandstag 2019 des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems in Oldenburg.

Chancen für Genossenschaften – dies gelte auch für Bereiche der Daseinsvorsorge, also etwa für Wohnraum und auch speziell des Wohnens im Alter, bis hin zur Organisation von Betreuung oder zur Nahversorgung in Dörfern. Genossenschaften (Prinzip: „eine Stimme pro Mitglied“) könnten möglicherweise schneller für bezahlbaren Wohnraum agieren als herkömmliche Wohnungsbaugesellschaften. Man könne entscheidende Organisationen gleich mit ins Boot nehmen.

Energiegenossenschaften könnten einen „Riesenbeitrag“ zur Versorgung und zu neuen Technologien leisten – bis hin zum Vorhalten von „grünem Wasserstoff“. Wichtig sei, die Rahmenbedingungen entsprechend zu setzen, sagte Lies vor mehreren Hundert Gästen aus den 303 Genossenschaften und anderen Firmen, die dem Genossenschaftsverband Weser-Ems angeschlossen sind, in der Oldenburger Weser-Ems-Halle.

Lies sieht auch neue Chance für Genossenschaften bei der Stärkung von Innenstädten. Es sei ein „Landes-Quartiergesetz“ auf dem Weg. Er führe in Hannover erste Gespräche über entsprechende Modelle, sagte der Umweltminister, der auch für den Wohnungsbau zuständig ist.

Lies plädierte dafür, beim Ausbau der Erneuerbaren Energie Bremsen zu lösen. Für Fotovoltaik sollten auch Agrar-Flächen, die etwa durch den Klimawandel nicht mehr wie bisher verwendbar seien, genutzt werden dürfen. Biogas brauche eine gezielte Lösung für seine Stabilisierungsdienste für das Gesamtsystem. Und man müsse „dahin kommen, dass wieder mehr Bürgerwindenergie möglich ist“. Der Ausbau war fast zum Erliegen gekommen.

Für die Genossenschaften in Weser-Ems sei das Jahr 2018 geprägt gewesen von „positiven Ergebnissen“, berichteten die Verbandsdirektoren Johannes Freundlieb und Axel Schwengels (Die genauen Geschäftszahlen waren bereits im Frühjahr präsentiert worden). Das Umfeld sei allerdings „herausfordernd“, mit Faktoren wie Regulatorik, Fachkräftemangel, Wertewandel sowie Digitalisierung und Investitionsbedarf – oder auch Viehbestandszahlen, die sich aktuell dämpfend auf den Futterabsatz der ländlichen Genossenschaften auswirken.

Bei den 61 Volks- und Raiffeisenbanken in Weser-Ems seien Kreditvergabe und Einlagenentwicklung im ersten Halbjahr 2019 wie 2018 „ebenfalls positiv“ verlaufen. Für das Gesamtjahr werde im Durchschnitt aber ein „etwas rückläufiges, jedoch über dem Bundesschnitt liegendes Betriebsergebnis“ von 0,92 (Vorjahr; 1,01 Prozent) erwartet.

Einmal mehr kritisierte Freundlieb die Rahmenbedingungen, konkret die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank EZB. Die Geldpolitik dürfe „nicht dauerhaft missbraucht werden, um die Fehler der Fehler der Fiskalpolitik der einzelnen Staaten auszubügeln.“ Je länger das Zinstief anhalte, desto wahrscheinlicher werde es, dass Institute Strafzinsen an Kunden weitergeben.

Betont wurde, etwa vom Verbandsratsvorsitzenden Ralph Zollenkopf, die Selbstständigkeit des Genossenschaftsverbandes als Dienstleister, nah dran an den Mitgliedern. Man hält seit einiger Zeit sogar ein eigenes Angebot dafür vor, Erzeugerpreise über Kontrakte an der Warenterminbörse abzusichern. Der Verband mahnte „langfristig verlässliche Rahmenbedingungen“ an. Hierfür müsse die Politik sorgen.

Den Gastvortrag beim Verbandstag bietet der Neurowissenschaftler Dr. Volker Busch (Universität Regensburg). Sein aktuelles Thema: „Digitalisierung: Wo bleibt der Mensch – und mein Gehirn?“ Diese Frage hatte sich wohl so mancher schon gestellt. Es wurde intensiv hingehört.