„Verdi“ ruft zu Warnstreiks im Eon-Konzern auf

Oldenburg Die Dienstleistungsgewerkschaft „Verdi“ hat die 10 000 Beschäftigten der Unternehmen des Eon-Konzerns in ganz Deutschland ab Montag, 19. Februar, zu ganztätigen Warnstreiks aufgerufen – erstmals seit 2013. Hintergrund sind die stockenden Tarifgespräche. Ein Arbeitgeberangebot über Entgelterhöhungen von 2,1 Prozent bei einer Laufzeit von 18 Monaten wies Immo Schlepper, „Verdi“-Fachbereichsleiter in Niedersachsen, am Freitag als „unzumutbar“ zurück. Die Gewerkschaft fordert 6,0 Prozent.

Auch am Standort Oldenburg ist am Montag ein ganztägiger Warnstreik der Beschäftigten bei Avacon und Tennet geplant. Hierzu werden auch Streikende aus Nienburg und Syke erwartet, teilte „Verdi“ mit.