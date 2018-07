Oldenburg Wenn einer der anwesenden Wirtschaftsvertreter aus der Region vielleicht noch die vage Hoffnung hatte, dass es am Ende doch nicht zum Brexit kommen könnte, dem nahmen die Experten gleich zu Beginn jeden Optimismus. „Es gibt kein Zurück“, sagte Dr. Dirk Hoppe, Director General der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer, beim „Europa-Frühstück“ der Oldenburgischen IHK und des Amts für regionale Landesentwicklung Weser-Ems am Freitag in Oldenburg. „Es wird keinen Exit vom Brexit geben“, betonte auch Christian Fluß, Brexit-Bundesratsbeauftragter und Mitarbeiter der Niedersächsischen Landesvertretung in Brüssel.

Doch abgesehen vom Datum des Ausscheidens der Briten aus der EU, dem 29. März 2019, ist vieles noch unklar in den Brexit-Verhandlungen – und das verunsichert auch im Nordwesten viele Unternehmer. „Es ist schwierig, sich auf etwas vorzubereiten, bei dem noch völlig unklar ist, was am Ende dabei rauskommt“, brachte es einer der Gäste auf den Punkt.

Immerhin: Weder Hoppe noch Fluß rechnen damit, dass es zu einem Ausscheiden der Briten aus der EU ohne Abkommen kommen wird. Denn dann wäre nicht nur die bereits verabredete Übergangsphase bis Ende 2020 hinfällig, dann würde am Brexit-Tag Chaos ausbrechen. Zölle müssten eingeführt werden, und Warenkontrollen an den Grenzen wären nötig. „Daran haben auch die Briten kein Interesse“, sagte Hoppe.

Laut Fluß stehen bei drei der fünf „Knackpunkte“ für ein Austrittsabkommen die Signale auf Grün. Offen seien noch die Frage, wer bei Konflikten entscheidet und vor allem die Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland. Detaillierte Fragen, wie die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen aussehen werden, würden ohnehin erst im Laufe der Übergangsphase geregelt.

„Großbritannien gehört für Niedersachsen zu den wichtigsten Außenhandelspartnern“, sagte IHK-Geschäftsführer Felix Jahn. 2017 war das Vereinigte Königreich mit einem Volumen von 6,4 Milliarden hinter den Niederlanden und Frankreich drittwichtigster Exportpartner Niedersachsens. Unter den Ursprungsländern bei Einfuhren nach Niedersachsen belegte das Vereinigte Königreich mit 3,6 Milliarden Euro Rang acht.

Besonders wichtige Themen aus niedersächsischer Sicht seien Handel und Logistik, Landwirtschaft, Fischerei und Forschung, sagte Fluß. So stelle Niedersachsen etwa 18,5 Prozent der Agrarexporte nach Großbritannien. Besonders hoch sei der niedersächsische Anteil bei Schweine- (59 Prozent) und Geflügelfleisch (65 Prozent).

Dennoch erwarten die Experten – zumindest makroökonomisch – durch einen Brexit keine gravierenden Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. „Deutsche Produkte werden interessant bleiben“, sagte Hoppe. Häufig gebe es auch keine Alternativen. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt würde Studien zufolge lediglich um 0,1 bis 0,2 Prozent geringer ausfallen.