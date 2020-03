Verkaufsoffener Sonntag in Oldenburg entfällt

Oldenburg Der für 29. März geplante verkaufsoffene Sonntag in Oldenburg fällt dem Coronavirus zum Opfer. „Die Geschäfte werden an diesem Sonntag nicht öffnen“, bestätigte der Vorsitzende des Vereins City Marketing Oldenburg, Friedrich-August Fisbeck, der NWZ. Grund sei die Absage der Veranstaltung „Hallo Fahrrad“, die für den 29. März geplant war und am Mittwoch abgesagt worden war. „Wenn der Anlass für die Sonntagsöffnung wegfällt, ist auch die Sonntagsöffnung hinfällig“, sagte Fisbeck.