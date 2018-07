Oldenburg Seit 19 Jahren fahre ich jetzt bereits auf der Strecke Oldenburg-Wilhelmshaven und kenne auch noch die Zeiten, als ein Interregio pünktlich nach Wilhelmshaven einfuhr und auch zurück. Da waren Service, Pünktlichkeit und Freundlichkeit Normalität, ein verspäteter Zug die Ausnahme. Es gibt in der langen Zeit inzwischen viele Geschichten zu erzählen, wobei es sich immer um wiederkehrende Dinge handelt, die von Seiten der NWB nicht behoben werden.

Ich kann sagen, dass ich regelmäßig von 5 Arbeitstagen 2-3 mal wöchentlich unpünktlich in Wilhelmshaven ankomme – wenn ich denn dort ankomme. (ich arbeite allerdings nicht im Bahnhof WHV, sondern muss noch weiter d.h. Anschlüsse - Bus ist dort nicht zu kriegen...) Sollte der Zug bereits in Oldenburg mit genug Verspätung wegen Störungen im Betriebsablauf, Triebwagenstörung, Warten auf eine verspätete Bereitstellung des Zuges ankommen, ist es häufig so gewesen, dass ich an den Unterwegsbahnhöfen Rastede, Varel und Sande gestrandet bin und von dort mit dem Taxi zur Arbeit fahren musste, da der Zug um den Fahrplan einzuhalten nach Osnabrück zurückfuhr. Daher sind in meinem Handy alle Taxiunternehmen der Unterwegsbahnhöfe gespeichert.

Auch besonders „schön“ ist die Informationsweitergabe der NWB – zunächst heißt es 10 Minuten Verspätung, dann 20 Minuten, dann 30 Minuten, dann Zugausfall – warum? Wieso? Mann weiß es nicht und wird es nie erfahren. Bei einer besseren Informationsweitgabe könnte ich als Pendler mich frühzeitig anders organisieren, mein Ticket für den Tag zurückgeben und mich nicht ärgern.. Übrigens ist laut Abfahrtsmonitor der DB immer alles ok, wenn ich mich von zu Hause auf den Weg mache.

In den Anfangszeiten des Pendelns hatte ich als Berufstätige ein Abo der Bahn. Jedoch sind über die Zeit so viele Zusatzkosten durch die Nutzung von Taxis hinzugekommen, dass ich mein Abo vor Jahren bereits gekündigt habe. Was den Service das NWB angeht, kann ich sagen: Ein Blick in den Duden und eben diesem Begriff würde helfen, denn das Wort gibt es bei der NWB nicht. Es spielt sich folgendes ab: Der Zug von Osnabrück hat Verspätung. Die Zugbegleiterin lässt sich während der Fahrt dann grundsätzlich nicht sehen, dass sie natürlich keine Lust hat, sich mit den Fragen oder Beschwerden der Fahrgäste auseinanderzusetzen. Es werden die Fahrkarten nicht kontrolliert und ein Verspätungszettel zur Vorlage beim Arbeitgeber gibt es ohnehin nicht. Ich hole mir diesen inzwischen beim Servicepunkt der DB vorab.

Wobei es unverständlich ist, warum die NWB in Oldenburg keinen Servicepunkt unterhält. Auf schriftliche Beschwerden reagiert die NWB mit einem vorgefertigtem Eingangsschreiben und das war es dann. Die Beschwerde versandet irgendwo im Nirgendwo. Häufig bleibe ich auch in WHV nach der Arbeit hängen, da dort kein Zug ankommt. Später stellt sich raus, dass dieser eben wegen der Verspätung ab Sande zurückgefahren ist. Wenn an so einem Tag ein Zugbegleiter dann vor Ort ist verschwindet dieser zeitig um sich einen Kaffee und eine Zigarette zu holen und am Bahnsteig zu stehen um die Szenerie zu beobachten.

Auf Fragen gibt es dann meist auch nur ein „Wir haben auch keine Informationen.“ Im seltensten Fall wird nach Stunden ein Bus organisiert um die inzwischen immer mehr werdenden Fahrgäste nach Oldenburg zu bringen. Es liegt die Vermutung nahe das die Busse aus Kostengründen nicht organisiert werden da die NWB als billigster Anbieter auf der Strecke fährt und eben solche Zusatzkosten von Seiten der NWB nicht kalkuliert sind.Es heißt von Seiten der Zugbegleiter ja immer: die Pendler meckern sowieso nur. Ich kann sagen : Ja das ist so weil die Pendler dieses täglich erleben. Der Tagesreisende ärgert sich 1x und fährt beim nächsten Mal vielleicht mit dem Auto-der Pendler ist leider auf die NWB angewiesen. Ich kann sagen die Zeit in der ich pünktlich zur Arbeit gekommen ist war der durchgehende Schienenersatzverkehr. Schön wäre eine dauerhafte Busverbindung nach WHV die bestimmt nachgefragt würde wenn es sie gäbe. Anfang diesen Jahres habe ich mit anderen eine Wette abgeschlossen das die NWB es nicht schafft uns eine Woche pünktlich zur Arbeit zu bringen. Das Essen hierfür gibt es in Kürze ...