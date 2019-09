Oldenburg Wichtiger Termin für Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte: An diesem Freitag (9 bis 16 Uhr) beginnt in Oldenburg die Ausbildungsmesse „job4u“. Sie wird am Samstag fortgesetzt (10 bis 16 Uhr). Mehr als 160 Aussteller, darunter Ausbildungsbetriebe, Hochschulen und Institutionen aus der Region, stellen ihre Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten vor. Die Oldenburgische IHK, Veranstalterin der Messe, erwartet rund 10 000 Besucher