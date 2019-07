Vielleicht die letzte Cäci-Brückenhebung

Oldenburg Zum vielleicht letzten Mal ist am Samstag um 7.12 Uhr die 92 Jahre alte Cäcilienbrücke über den Küstenkanal in Oldenburg angehoben worden. Ab sofort können Autos hier nicht mehr fahren, für Fußgänger und Radfahrer bleibt sie vorerst über ein Treppengerüst passierbar. Bei Wärme drohte die Brücke, sich zu verkeilen, und blieb deshalb 2018 an 80 Tagen für die Schifffahrt geschlossen. Anfang 2020 wird weiter westlich eine Behelfsbrücke gebaut.

