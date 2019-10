Vierol AG erweitert die Zentrale

Oldenburg Großer Tag für den Autoteile-Spezialist Vierol AG aus Oldenburg: Am Dienstag wurde am Firmensitz an der Karlstraße (beim Hauptbahnhof) der „erste Spatenstich“ für die geplante 12-Millionen-Euro-Investition gesetzt: Die Zentrale wird quasi verdoppelt. Konkret wird ein rückwärtiger Anbau mit fünf Büroetagen errichtet. Das Gebäude wird als „Zwilling“ analog zum Bestandsbau gestaltet. Ein Zwischenbau stellt die Verbindung mit dem Bestandsbau her.

Zurzeit arbeiten in der Zentrale 110 Mitarbeiter. Im Zuge des Neubaus wird kurzfristig mit 130 kaufmännischen Mitarbeitern geplant, deren Anzahl auf 200 erhöht werden kann. Vierol-Chefin Mirja Viertelhaus-Koschig sagte: „Wir erwarten eine Bauzeit von 14 Monaten und planen mit einem Termin für die Grundsteinlegung im Januar 2020. Bezogen werden kann der Neubau voraussichtlich Anfang 2021.“