Oldenburg Welche Charakter-Merkmale kann jeder Anfänger am Gesicht eines ihm vorher unbekannten Menschen erkennen? Ist er ein Macher, Teamplayer, arbeitet er mit einer gewissen Loyalität, ist er fleißig? Solche und viele weitere Beurteilungen kann jeder Mensch mit dem richtigen Blick auf den anderen treffen. Und das im Alltag, ohne zu zögern. Das versprach Expertin Nadine Pfeifer. Diese Technik wird, besser verständlich, „Face Reading“ genannt. Und diese war das beherrschende Thema der Expertin am Donnerstagabend im Oldenburger NWZ-Medienhaus.

Eingeladen hatte der Marketing Club Weser-Ems. Erfreulicherweise hätten sich viele Gäste eingefunden zu diesem interessanten Vortrag, bemerkte Präsident Helmut Loerts-Sabin in seiner Begrüßungsrede. Und übergab gut gelaunt der in Hessen geborenen Referentin.

Fundiert und schlagfertig, dabei auch immer mit einer Prise Humor, vermittelte sie ihre These, dass so gut wie jedes Charaktermerkmal zu erkennen sei. „Wir sind alle Gesichts-Leser“, stieg sie gleich in ihren knapp 70-minütigen Vortrag ein. Das Gesicht kann man laut ihrer Meinung auch als Landkarte verstehen. „Es gibt 200 Merkmale in einem Gesicht bei jedem Menschen“, so Pfeifer. Und jeder Bereich stehe für eine Eigenschaft, so wie ein markanter Unterkiefer, volle Lippen oder eine hohe Stirn. Mit viel Applaus und interessierten Fragen bedankten sich die Gäste für den flotten Auftritt. Mehr zu diesem Thema lesen Sie morgen auf nwzonline.de und am Samstag in der Zeitung.