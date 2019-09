Vortrag: Chance in Zukunftsmärkten

Oldenburg Chancen in Zukunftsmärkten erkennen und nutzen – darum geht es am 17. September in der Reihe „LzO Info Treff – Dialog Mittelstand“ in der Zentrale der Landessparkasse zu Oldenburg. Was bringt die Zukunft? Wie verändern sich Märkte durch neue Techniken? Was bedeutet das für Unternehmen und für Belegschaften in ein paar Jahren? Dazu spricht der Zukunftsmanager Dr. Pero Micic ab 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Er hat viele Tipps parat. Anmeldungen sind noch möglich unter: www.lzo.com/veranstaltungen; Teilnahme ist kostenlos.