Oldenburg Kein modernes Unternehmen kommt an der Digitalisierung vorbei – und wohl auch kaum die einzelne Fach- und Führungskraft. Um die persönliche „Zukunftsfähigkeit“ geht es am 12. März beim Auftakt der neuen Staffel aus der beliebten Vortragsreihe „NWZ-Impulse“ im Oldenburger PFL.

Referent Felix Thönnessen, Betriebswirt, Coach und bekannt durch die Sendung „Die Höhle der Löwen“, spricht darüber, wie man neue Ideen entwickelt und präsentiert. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Beispiele.

Weitere Themen sind unter anderen: „Veränderungsfähigkeit“ am 21. Mai mit Referent Cristián Gálvez; „Verantwortung“ am 25. Juni mit Referent Cay von Fournier; „Humorfaktor“ am 27. August mit Eva Ullmann; „Arbeitsglück“ mit Felix Plötz am 24. September; „Schlagfertigkeit“ am 22. Oktober mit Christian Lindemann; „Empathie“, 26. November, mit Mahsa Amoudadashi. Info und Tickets: