Oldenburg Der Touristik-Unternehmer Bodo Janssen aus Emden erregt seit Jahren Aufmerksamkeit mit seiner speziellen Führungsphilosophie – und seinem Weg dorthin, der auch über einen Kloster-Aufenthalt führte. Jetzt war er zu Gast beim Marketingclub Weser-Ems in der Alte Fleiwa in Oldenburg.

170 Mitglieder und Gäste hätten sich davon überzeugt, dass Bodo Janssen „zu mehr als einhundert Prozent hinter dem steht, was er tut“, berichtete Club-Geschäftsführer Eric Romba. „Er tut Sinnvolles und seine Mitarbeiter auch. Er hört zu! Seinen Mitarbeitern und den Menschen.“ Und genau dies sei das Erfolgsrezept seiner Firma, bekannt als der „Upstalsboom-Weg“.

Klar wurde: Die Hotelkette Upstalsboom ist heute für ihr ausgezeichnetes Betriebsklima berühmt – das war aber nicht immer so. Janssen fand Antworten auf der Grundlage des Ordenslebens der Benediktinermönche.

Botschaften in Oldenburg waren etwa: Wertschöpfung durch Wertschätzung; Führung ist Dienstleistung, kein Privileg; Potenzialentfaltung statt Ressourcennutzung. Es gehe um eine Arbeitswelt, in der zwischenmenschliche Beziehungen, Sinnhaftigkeit und die individuelle geistige Entwicklung im Vordergrund stünden, so Romba.