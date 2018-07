Warnung vor dubiosen Mahnungen

Oldenburg Mehrere Verbraucher in Oldenburg haben in den vergangenen Tagen Post der „Mainkas Solution Group“ erhalten. In dem Mahnungsschreiben der Firma werden die Empfänger aufgefordert, einen Betrag von 709 Euro auf ein rumänisches Konto zu überweisen.

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen rät dringend dazu, die Zahlungsaufforderung zu ignorieren. „Betroffene sollten nicht zahlen und sich auch nicht durch Androhungen eines Gerichtsvollziehers, einer Zwangsvollstreckung oder Pfändung zukünftiger Rentenansprüche unter Druck setzen zu lassen“, betonte Verbraucherberater Michael Rohrmann. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen können nicht ohne ein vorheriges gerichtliches Verfahren eingeleitet werden.

Bei Fragen zum Thema helfe die Beratungsstelle Oldenburg weiter. Infos zur Beratung unter