Oldenburg In Deutschland gibt es die Redewendung: Nur das Beste ist gut genug. In den Niederlanden stößt man dagegen immer wieder auf das Motto: Goed is goed genoeg (Gut ist gut genug). Für Bettina Fabich sagen diese Sätze viel über die unterschiedliche Mentalität in beiden Ländern aus: hier deutscher Perfektionismus, dort niederländischer Pragmatismus.

Entspannte Atmosphäre

Fabich hat vor 19 Jahren in Oldenburg mit „Denies Deutsch – Nederlands Plus!“ ein Servicecenter gegründet, das sich zum Ziel gesetzt hat, die deutsch-niederländischen Beziehungen gewinnbringender funktionieren zu lassen. Beim Veranstaltungsformat „i2b meet-up“ gab sie jetzt im „Glaswerk – CoWork am Stadthafen“ in Oldenburg den Impuls zu einer anregenden Diskussion über die deutsch-niederländischen Wirtschaftsbeziehungen.

„Niederländer sind lockerer“, sagt Fabich. Das beginne schon bei der in unserem Nachbarland weit verbreiteten Duz-Kultur. Man duze üblicherweise den Geschäftsführer genau so wie auch den Uni-Professor. „Die Atmos­phäre wird dadurch gleich entspannter“, findet Fabich.

Doch nicht nur bei der Anrede – oder bei den kulinarischen Gepflogenheiten – gebe es Unterschiede. In den Niederlanden sei auch die Herangehensweise eine andere. Wo in Deutschland gleich eine Detailplanung entworfen werde, reiche in den Niederlanden die Grobplanung aus. Der pragmatische Lösungsansatz stehe im Zentrum. „Niederländer können gut improvisieren“, sagt Fabich. Fehler seien keine Katastrophe. Zugleich werde selbstständiges Arbeiten geradezu gefordert.

In der anschließenden Podiumsdiskussion wurde deutlich, dass man sich als Deutscher mit Beziehungen ins Nachbarland nicht nur auf diese andere Herangehensweise einlassen müsse, sondern, dass es sich auch lohne, ein bisschen niederländische Mentalität in das eigene Tun mit einfließen zu lassen. „In den Niederlanden gehen viele Dinge schneller voran“, sagt etwa Dr. Dirk Lüerßen, Geschäftsführer des Netzwerks „Wachstumsregion Ems-Achse“. Das müsse zwar nicht immer richtig sein. „Aber es gibt viele Dinge, wo uns einfach der Mut fehlt“, meint er.

Dass es etwa knapp zehn Jahre dauert, die schwer beschädigte Friesenbrücke über die Ems wieder in Betrieb zu nehmen, darüber würde man in den Niederlanden nur mit dem Kopf schütteln. „Die Niederländer verstehen manchmal gar nicht, wo wir das Problem sehen.“

Für Peter Hoedemaker, Niederländer und bis vor zwei Jahren Chef der Bremer Unternehmensgruppe Kaefer Isoliertechnik, ist dies auch ein Grund, warum die Niederländer in Sachen Digitalisierung den Deutschen weit voraus seien. Deutschland sitze da vielfach „noch im Dschungel“. Dinge, wie elektronische Klassenbücher an Schulen oder die voll digitalisiert ablaufende Kontrolle von Parkzeiten auf Parkplätzen seien in den stark vernetzten Niederlanden längst eine Selbstverständlichkeit. In Deutschland sei Datenschutz ein Riesenthema, in den Niederlanden vertrete man eher den Ansatz: Ich habe nichts zu verbergen.

Andere Berufsbilder

Dass es am Arbeitsmarkt zuweilen durchaus große Unterschiede gibt, machte Martin Assink, Chef der grenzüberschreitend tätigen Arbeitsvermittlung „Boas Werkt“ deutlich. In den Niederlanden würde etwa ein Maler üblicherweise nur streichen. In Deutschland sei es dagegen üblich, dass er auch noch viele andere Tätigkeiten wie das Tapezieren beherrschen müsse. Solche unterschiedlichen Berufsbilder erschwerten es, Beschäftigte im anderen Land einzusetzen.

Dass es durchaus möglich ist, auch den Deutschen ein bisschen niederländische Mentalität einzuimpfen, zeigte Rick Schouten auf, der mehrere Gartencenter in und um Cloppenburg betreibt. „Wenn der Chef es vorlebt, locker zu sein, dann färbt das auch auf die Mitarbeiter ab“, sagt er. Die niederländische Duz-Kultur etwa werde auch in seinen Betrieben gepflegt. „Für die Mitarbeiter bin ich nur der ‚Rick‘, manche wissen vermutlich gar nicht, wie ich mit Nachnamen heiße“, sagt er.

Auch den in den Niederlanden seit Jahren üblichen Verzicht auf Ein- und Zwei-Cent-Stücke und das dazugehörige Auf- beziehungsweise Abrunden an der Kasse habe er in diesem Jahr in seinen hiesigen Blumengeschäften eingeführt. Und nach einer gewissen Skepsis zu Beginn, werde es auch mittlerweile sehr positiv von den Kunden angenommen.

Ein- und Zwei-Cent-Stücke sind indes nicht das einzige, auf das viele Niederländer mittlerweile verzichten. Zum Abschluss gab Hoedemaker den männlichen Gästen noch einen modischen Tipp für die nächste Geschäftsreise ins Nachbarland mit auf den Weg: „In Holland mit Krawatte ankommen ist mittlerweile schon ein bisschen out.“