Wechsel bei Commerzbank Oldenburg

Oldenburg Bei der Commerzbank-Niederlassung Oldenburg, die auch zahlreiche Kunden aus der weiteren Region betreut, gibt es ab dem 1. Dezember einen neuen „Leiter Unternehmerkunden“: Dies ist Uwe Borrmann (47), wie die Bank jetzt mitteilte. Er habe vor 26 Jahren seine Ausbildung auch in Oldenburg absolviert und sei dann durchgängig in der Region tätig gewesen. Borrmann habe sich auf die Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen spezialisiert. Zuletzt war der 47-Jährige, der in Vechta geboren wurde und heute in Oldenburg lebt, im Geschäft mit Freiberuflern und Gewerbetreibenden im Oldenburger Münsterland tätig.

Uwe Borrmann wird Nachfolger von Alfred Visser (58) aus Varel. Der gebürtige Emder verabschiedet sich nach 37 Jahren bei der Commerzbank in den Ruhestand.