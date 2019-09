Oldenburg Nur noch wenige Wochen, dann steht Oldenburg für ein Wochenende ganz im Zeichen des bundesweiten Marketing- und Vertriebs-Nachwuchses: Bei dem Weiterbildungs-Camp vom 18. bis 20. Oktober werden sie hier in Workshops mitarbeiten, bei dem „Soft Skills“ im Mittelpunkt stehen sollen – also menschliche Faktoren im Wirtschaftsleben, wie Empathie, Auftreten, Sprache und Persönlichkeit.

Die mehr als 150 Teilnehmer unter 35 Jahren des „Nationalen Jump Camps (NJC)“ könnten „aus einem bunten Strauß wählen“, kündigt das Organisationsteam an. Sie sind in der nagelneuen Oldenburger Jugendherberge am Bahnhof untergebracht.

Es sei gelungen, „ein tolles Programm aus vielfältigen Themenbereichen mit namhaften Sprechern zusammenzustellen. Die Teilnehmenden können sich im Vorfeld des Camps jeweils zwei von den 13 Workshops auswählen: ob Improvisationstheater, Potenzialanalysen oder die Macht der Sprache – jedes Gebiet im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung wird in den Workshops abgedeckt. „Wir sind ausgebucht und möchten den Teilnehmenden nun den Vertrauensvorschuss zurückgeben“, meint Henning Hinrichs aus der Leitung des Kommunikationsteams.

Eingerahmt werde die Arbeit in den Workshops am Samstag vom Auftaktabend am Freitag zum gemeinsamen Kennenlernen und Netzwerken, der exklusiven Abendveranstaltung am Samstagabend und dem Klönschnack und Ostfriesentee plus Vortrag am Sonntagvormittag.

Die Workshops im Detail:

Elke Wagner: Exkursionskurs zu deiner Persönlichkeit mit der inneren Landkarte

Jonas Hilz: Mehr Energie durch Ernährung

Vivien Stöterau: Empathie – kann ich das schon, oder lerne ich noch?

Hendric Mostert: Verlasse bei Führung und Zielmanagement deine Komfortzone

Laura Ohmes: Graphic Recording – ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Phedra Treichel & Carsten Metz: Fü(h)r dich!

Olaf Buhl & Otmar Buhl: Heißer Stuhl – das Team Building Erlebnis

Marie Koch & Robert Jabin: Potenzialentfaltung statt Ressourcenausnutzung, der Upstalsboom-Weg

Jonathan Schramke: Jedes Wort auf die Goldwaage?

Jürgen Boese & Sebastian Barnstorf: Grundlagen des Impro-Theaters

Marcus Scheiber & Julia Althoff: Leadership 2.0 – Führe mit Begeisterung!

Olaf Wilkens: Mach den Test! Lerne dich mit der AEC-Potenzialanalyse neu kennen!

Thorsten Trippler: Wenn das WIR vor dem ICH steht.