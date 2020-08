Weitere Vorwürfe gegen Heim in Oldenburg

Oldenburg Der Bericht unserer Redaktion über Missstände im Pflegeheim Doreafamilie in Oldenburg hat mehre Rückmeldungen nach sich gezogen. Weitere Angehörige bestätigen die Zustände in der Einrichtung am Drögen-Hasen-Weg. Auch eine ehemalige stellvertretende Pflegedienstleiterin, die genau aus diesen Gründen dort nicht mehr weiterarbeiten wollte, berichtet von zahlreichen Problemen. Als Grund nannte sie einen massiven Personalmangel.

Auch die Geschäftsführung des betroffenen Heimes hat sich zu den Vorwürfen geäußert. Sie bestätigt einen Engpass bei Fachkräften und kündigt Angehörigenabende an.