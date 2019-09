Oldenburg Am Himmel über Oldenburg ist vermutlich ein kleiner Asteroid in die Erdatmosphäre eingetreten. Am Donnerstag hatte ein „Feuerball“ verbunden mit einem lauten Knall für Aufsehen gesorgt. Am Freitag bestätigte die Europäische Weltraumorganisation (Esa), dass es sich um ein natürliches Objekt handelte, das im Raum Oldenburg/Bremen in die Erdatmosphäre eintrat und dann auseinanderplatzte. „Wir sind uns ziemlich sicher, dass es ein kleiner Asteroid war“, sagte Esa-Experte Detlef Koschny am Freitag. Die Größe des Objektes schätze er auf ein bis zwei Meter Durchmesser.

Einer der Augenzeugen war Marcus Friedeberg aus Oldenburg. „Ich saß gerade in Eversten in meinem Arbeitszimmer“, sagte er am Freitag gegenüber der NWZ. „Als ich zufällig aus dem Fenster blickte, sah ich am größtenteils blauen Himmel eine helle Lichtkugel, fast so wie eine kleine Sonne.“ Die Kugel und der Lichtschweif seien nur für Sekunden zu sehen gewesen. „Wäre das nachts passiert, wäre es taghell gewesen“, ist sich Friedeberg sicher.

Auf einer Webseite der International Meteor Organization (IMO) gingen am Donnerstag gegen 14.50 Uhr zahlreiche Meldungen ein, darunter welche aus Oldenburg, Wiefelstede und Bremerhaven. Aber auch in den benachbarten Niederlanden wurde das Phänomen beobachtet.

Nach IMO-Berechnungen fegte der Asteroid über die Nordseeinsel Spiekeroog hinweg Richtung Helgoland. Die Esa vermutet, dass Teile des Asteroiden vor der Hochseeinsel ins Meer krachten.

