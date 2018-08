Weniger Bewerber wegen Umstellung beim Abitur

Oldenburg Die Umstellung der Oberstufe an Gymnasien wird sich auch auf den Ausbildungsmarkt auswirken. Weil künftig wieder neun statt acht Jahre für das Abitur angesetzt werden, wird es 2020 keinen Abiturjahrgang in Niedersachsen geben. „Wir werden ein Jahr haben, in dem es rund zwei Drittel weniger Bewerber mit Abitur gibt“, sagte am Freitag Dr. Thorsten Müller, Leiter der Arbeitsagentur Oldenburg-Wilhelmshaven. „Ich empfehle den Betrieben, sich schon jetzt auf die besondere Situation einzustellen.“