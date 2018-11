Oldenburg /Westerstede /Jade Das backende Handwerk ist seit Jahren in einem tiefen Strukturwandel. Vor diesem Hintergrund rücken die verbliebenen Betriebe enger zusammen. Konkret haben sich nun die Bäckerinnungen Ammerland, Jade und Oldenburg bei einer Sitzung in der Bäko Weser-Ems Mitte zur neuen Bäcker-Innung Oldenburger Land zusammengeschlossen, teilte Holger Ukena (zugleich Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Ammerland) als neuer Innungs-Geschäftsführer mit.

Der neuen Innung gehören 34 Handwerksbäcker aus den Landkreisen Ammerland, Friesland und Oldenburg mit den Gemeinden Großenkneten, Hatten, Hude und Wardenburg sowie den Städten Oldenburg und Wilhelmshaven an. Zum ersten Obermeister der neuen, schlagkräftigeren Organisation wurde Stephan Siemens (bisher Innung Jade) gewählt.

Die scheidenden Innungsobermeister Matthias Dannemann (Innung Oldenburg) und Frank von Aschwege (Ammerland) dankten ihren Kreishandwerkerschaften für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Beide wurden zu Ehren-Obermeistern der neuen Bäcker-Innung Oldenburger Land gewählt.

Sitz der neuen Innung ist die Kreishandwerkerschaft Ammerland in Westerstede. Man zähle zu den größeren Bäckerei-Innungen in Niedersachsen, hieß es weiter. Die neue Innung unterhält eine der größeren und moderneren Lehrbäckereien in Deutschland. Diese solle, so Obermeister Stephan Siemens, mehr als bisher in die Arbeit mit eingebunden werden. Zudem wurden neue Wege in der Innungskommunikation angekündigt. Im Zeitalter der Digitalisierung würden sich hier ganz neue Möglichkeiten für Beteiligung und Meinungsbildung ergeben.

Zu stellvertretenden Obermeistern der neuen Innung wurden Stefan Tönnies für den früheren Bezirk der Bäcker-Innung Oldenburg und Jörg Ripken für den früheren Bezirk der Innung Ammerland gewählt. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden Axel Kempe, Stefan Bittner und Detlef Stührenberg gewählt. Die Mitglieder der neuen Prüfungsausschüsse in den Ausbildungsberufen Bäcker/in und Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Bäckerei/Konditorei werden auf der kommenden Innungsversammlung im Frühjahr 2019 gewählt.

Frank von Aschwege erhielt für seine Verdienste aus den Händen von Kreishandwerksmeister Andreas Speckmann (Kreishandwerkerschaft Ammerland) den Silbernen Meisterbrief der Handwerkskammer Oldenburg.