Wie findet mich mein Kunde online?

Oldenburg An gewerbliche Unternehmen aus dem Oldenburger Land richtet sich ein Workshop der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) und der NWZ zum Thema digitale Präsenz am 21. November, 12 bis 15 Uhr, im Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg (TGO). Schritt für Schritt sollen Aspekte mit Blick auf die digitale Sichtbarkeit von Unternehmen in Sozialen Medien, Branchenverzeichnissen, Handelsportalen, auf Webseiten und in Suchmaschinen erarbeitet werden.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: