Wie man Gesichter lesen kann

Oldenburg Der Marketingclub Weser-Ems kündigt für den 20. Juni seinen nächsten Club-Abend an. Im Medienhaus der NWZ an der Peterstraße in Oldenburg geht es um „Face Reading als Erfolgsgeheimnis“, also darum, „in Gesichtern zu lesen“ und um Fragen wie: Was für ein Mensch ist mein Gegenüber? Was geht in ihr oder ihm vor? Referentin Nadine Pfeifer ist Expertin für business-taugliche Psycho-Physiognomik, also das Erkennen des Wesens an der äußeren Erscheinung. Empfang ab 19 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr. Anmeldung: