Wie sorgen Junge gut fürs Alter vor?

Oldenburg Die Rente – das erscheint vielen Berufstätigen noch weit entfernt. Andere Themen sind – gerade auch für Berufsstarter – erst einmal wichtiger. „Doch der Zeitfaktor spiele bei der Altersvorsorge eine große Rolle“, weiß man bei der Verbraucherzentrale in Oldenburg. Wer frühzeitig investiere, könne die monatliche Belastung gering halten. Doch was gilt es zu beachten? Speziell jungen Leuten bietet die Verbraucherzentrale Niedersachsen am 10. Dezember in Oldenburg kostenlose Kurzberatungen mit Finanzberaterin Andrea Rublack an. Terminabsprache möglich unter 0441/13303 oder unter: