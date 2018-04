Oldenburg /Wien /Bergkamen Nach der Übernahme durch den österreichischen Möbelhändler XXXLutz will die deutsche Möbelkette Poco ihren Wachstumskurs fortsetzen. Geplant sei die Eröffnung von drei weiteren Warenhäusern in Deutschland noch in diesem Jahr, sodass die Zahl der Märkte insgesamt auf 126 (davon einer in Oldenburg) steigen werde, teilte eine Poco-Sprecherin am Donnerstag mit.

Die XXXLutz-Gruppe hatte sich zuvor mit dem Handelskonzern Steinhoff, der seine Wurzeln in Westerstede im Landkreis Ammerland hat, über die Übernahme der Anteile an Poco geeinigt. Ein Personalabbau unter den rund 8500 Beschäftigten sei nicht geplant, hieß es.

XXXLutz hatte mitgeteilt, dass Poco weiter als eigenständiger Bereich innerhalb der XXXLutz-Gruppe mit eigenem Management geführt werde. Die Zentrale bleibe im nordrhein-westfälischen Bergkamen. Mit einem geplanten Umsatz von 1,6 Milliarden Euro im laufenden Jahr zählt Poco zu den führenden deutschen Möbelhändlern.

Der deutsch-südafrikanische Handelskonzern Steinhoff ist in einen großen Bilanzskandal verwickelt. XXXLutz und Steinhoff waren geschäftlich verbunden, jedoch in Streit geraten. Alle Poco betreffenden Rechtsstreitigkeiten seien „in gutem Einvernehmen“ beigelegt worden, teilte XXXLutz mit. Die Übernahme muss noch von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden.