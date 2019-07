Oldenburg /Wilhelmshaven /Esens /Norden /Leer Die Inflationsrate für uns Verbraucher liegt offiziell bei 1,6 Prozent – das hört sich harmlos an. Tatsächlich wird dieser Index-Wert den Lebensumständen vieler Menschen überhaupt nicht gerecht. Und dazu gehören – gerade angesichts der aktuellen Hitzewelle – auch die Genießer von viel leckerem, handwerklich produzierten Kugel-Eis.

Der Preis für eine solche Kugel bleibt wie schon 2018 auf dem Weg nach oben – auch im Oldenburger Land und in Ostfriesland. Nachdem 2018 meist ein Euro zu berappen war und einzelne Eiscafés am Tresen 1,10 Euro verlangten, sind es nun mancherorts schon 1,20 Euro – etwa am Oldenburger Markt (Krauss und San Marco) oder auf der Insel Wangerooge (Venezia).

Doch das ist noch nicht der Spitzenwert. Beim San Marco auf Norderney etwa muss man nun 1,30 Euro je Kugel berappen, wie eine (zufallsgeprägte) Umfrage unserer Wirtschaftsredaktion ergab. Auf Norderney wurde betont, die Kugel sei wohl schwerer als anderswo, eher bei 100 als bei 80 Gramm.

Die ermittelte Bandbreite gängiger Preise in der Region reicht nun von stabilen 90 Cent (Arlecchino/Brake) bis zu 1,20 auf dem Festland und bis 1,30 Euro auf der Insel. Beim günstigsten Eistresen spart man also im Vergleich zum teuersten bis zu 25 Prozent bzw. rund 35 Prozent.

20 Prozent mehr pro Kugel

Den größten ermittelten Aufschlag unter den einbezogenen Eisproduzenten nimmt in diesem Jahr Krauss Eis in Oldenburg: von 1,00 Euro auf 1,20 Euro. Das sind 20 Prozent mehr. Und es bedeutet gut das Zwölffache der deutschen Jahresteuerungsrate (1,6 %).

Dieser Gesamt-Verbraucherpreisindex ignoriert die Liebhaber von Kugeleis weitestgehend. „Eine Aussage über die Preisentwicklung der Eiskugel von der Eisdiele ist mit Daten aus der Verbraucherpreisstatistik nicht möglich“, hieß es beim Statistischen Bundesamt auf Nachfrage unserer Zeitung. Zwar würden die Kugel-Preise einfließen, aber eben „mit anderen Erhebungspositionen zu der Veröffentlichungsposition“ zusammengefasst unter der Rubrik „Verzehr einer Nachspeise“ in Restaurants, Cafés, Straßenverkauf. Konkret: Die Erkennbarkeit des Kugeleis-Preises schmilzt in der Gemengelage mit Pudding, Gries, Süßgebäck & Co. quasi dahin.

Dagegen sind die Preise für Industrie-Eis ganz transparent. Speise-Eis im Einzelhandel, wie Familienpackungen aus der Kühltruhe, war laut den Statistikern zum Beispiel im Mai um lediglich 0,5 Prozent teurer (!) als ein Jahr zuvor. Handel und Industrie haben da eben ihre Methoden, um die Preise zu deckeln.

Ganz anders die familiengeführten Eisdielen. „Miete, Personal und auch der Strom für Produktion, Lagerung, Klimaanlage und Theke“ – das seien meist die zentralen Kostenblöcke der Betriebe, erläutert Annalisa Camino, Sprecherin von Unitieis (Berlin), dem Verband der italienischen Speiseeishersteller. In Frankreich, wo sie gerade im Urlaub weilte, habe sie übrigens – „auf dem Land“ – für Eiskugeln für ihren Sprössling 3,20 Euro bezahlt. So gesehen habe man in Deutschland doch „ein noch gutes Niveau“, meint sie. Hier fänden sich (in Metropolen) Preise rund um zwei Euro.

Trend in Richtung 1,20 Euro

Ganz klar: Der Trend geht im Nordwesten Richtung 1,20 Euro je Kugel, wie am Oldenburger Markt. Zugleich zieht man dort, wo es 2018 Preiswettbewerb gab, 2019 tendenziell gleich, wie etwa in Westerstede.

Es seien zurzeit – anders, als oft vermutet werde – nicht die Eiszutaten, die den Aufwand in die Höhe trieben, erläutert Stefan Krauss von Krauss Eis in Oldenburg, mit Filialen in Varel und Wilhelmshaven. Der Mindestlohn spiele da etwa mit rein, zunehmend auch der „organisatorische Aufwand“. Damit meint er zum Beispiel auch das Kassensystem, mobile Geräte und entsprechende Lizenzgebühren sowie regulatorische Vorgaben wie die Erfassung der einzelnen Eissorten beim Verkauf.

Und er nennt ein Detail, das bisher noch nicht zu hören war: den Aufwand für das Hartgeld, das Einzahlen nach einem Arbeitstag und das Abheben bei Wechselgeld-Bedarf. Mit Karte zu zahlen – das wäre deutlich billiger, doch auch dafür müsse eben erst die Infrastruktur her.

Krauss fand deshalb den Vorjahrespreis von 1 Euro je Kugel recht optimal – mit wenig Wechselgeld, das ja auch Arbeitsprozesse verlangsamt. Und so hielt er diesen Preis relativ lange – und sprang dann auf 1,20. Einen besonderen Grund gab es auf Wangerooge: Dort kommt die Ware (ebenfalls 1,20 Euro) nun vom Emsland – mit Transportkosten.

Schnäppchen in Brake

Am anderen, unteren Ende hält Brunella Teo an ihrem Eistresen am Arlecchino in der Braker Fußgängerzone ihre 90 Cent pro Kugel von ihren rund 25 Sorten konstant. Sie müsse eben immerzu an die vielen Kinder, die Familien und die Stammkunden denken, hatte die freundliche Italienerin schon 2018 unserer Zeitung gesagt.

Gekauft werden übrigens weiterhin die langjährigen Klassiker, erläutert Annalisa Camino vom Eisdielen-Verband. Dazu exotische Sorten mit Chili oder Basilikum sowie mehr Fruchteis, etwa mit Melone oder auch mit regionalen Früchten. Das fänden viele Kunden leichter und erfrischender.

