Flüssiggas: IHK setzt auf Jade

Oldenburg /Wilhelmshaven Die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) hat die Bestrebungen der Bundesregierung, den Import von Flüssigerdgas an der deutschen Nordseeküste zu ermöglichen, begrüßt. Zugleich sprach sich die IHK am Mittwoch klar für die Errichtung eines LNG-Terminals in Wilhelmshaven aus und verwies auf Standortvorteile.

„Wilhelmshaven ist bereits heute Deutschlands Energiedrehscheibe und der einzige deutsche Tiefwasserhafen“, sagte IHK-Präsident Gert Stuke. „Wilhelmshaven kann ohne Gezeitenbeschränkungen von LNG-Tankern jeglicher Größe erreicht werden.“ Darüber hinaus liege der Standort nahe der bestehenden Pipeline- und Gasspeicherin-frastruktur Deutschlands.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte am Dienstag gesagt, dass er von mindestens zwei neuen LNG-Terminals in Deutschland ausgehe und er in Kürze mit einer Entscheidung rechne. Neben Wilhelmshaven laufen auch Planungen in Stade und Brunsbüttel.