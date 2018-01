Oldenburg /Wilhelmshaven /Vechta Der Arbeitsmarkt im Oldenburger hat sich 2017 wie erwartet günstig entwickelt – das dokumentieren aktuelle Zahlen der regionalen Agenturen für Arbeit. „Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist gestiegen“, fasste Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur Oldenburg-Wilhelmshaven, die stolze Bilanz 2017 zusammen.

Demnach sank in seinem Agenturbezirk (mit Oldenburg, Delmenhorst und Wilhelmshaven sowie den Kreisen Oldenburg, Ammerland, Friesland, Wesermarsch) die Arbeitslosenzahl im Jahresdurchschnitt um 700 auf 26 363. Nimmt man den Agenturbezirk Vechta (Kreise Vechta und Cloppenburg) hinzu (minus 483 auf 7750), ergibt sich für das gesamte Oldenburger Land ein Rückgang von 1183 auf 34.113 Arbeitslose im Jahresdurchschnitt.

Hintergrund sei die weiterhin starke Nachfrage nach Fachkräften. Allein in seinem Bezirk gab es gut 21.019 Stellen-Meldungen (plus 0,5 Prozent), erläuterte Müller. In Vechta waren es 10.921 (plus 8,0 Prozent).

Diese Nachfrage bei Agenturen und Jobcentern bedeutete für Arbeitslose „viele neue Chancen“, betonte Müller – auch mit Blick auf Ungelernte. „Menschen ohne Berufsabschluss profitierten von der Entwicklung mehr als zuvor“, konstatierte der Agentur-Geschäftsführer. Generell riet er den Betrieben, Ungelernte zu qualifizieren, mehr auf ältere Arbeitnehmer zu setzen und mit Teilzeitkräften über eine höhere Stundenzahl zu sprechen.

Angesichts der vielen Neueinstellungen wurden im Oldenburger Land nochmals mehr Menschen erwerbstätig: Ihre Gesamtzahl stieg (Stichtag: 30. Juni) um 9507 auf 398.275. Oldenburg/Wilhelmshaven meldete ein Plus von 1,9 Prozent, im Oldenburger Münsterland (Vechta/Cloppenburg) waren es noch dynamischere 3,6 Prozent. Besonders viele Arbeitskräfte sog der Baubereich mit einer Vielzahl von Berufen auf.

Kleiner Wermutstropfen in der Jahresstatistik: Der Umfang der „Unterbeschäftigung“ in der Region steigt. Diese Spalte („Arbeit suchend“ in der Statistik umfasst auch Menschen ohne Beschäftigung, die aber dem Arbeitsmarkt nicht unmittelbar zur Verfügung standen – meist wegen Qualifizierungsmaßnahmen. Grund der Zunahme sind geflüchtete Menschen, die auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden.

Sowohl im Oldenburger Land als auch in ganz Niedersachsen gehen die Experten für 2018 von erneut besseren Zahlen für Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit aus.

In Niedersachsen lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote 2017 bei 5,8 Prozent, wie die Chefin der Landes-Agentur, Bärbel Höltzen-Schoh, bekanntgab (Bezirk Oldenburg: 6,6 Prozent/Vechta: 4,4). Das sei ein historischer Tiefstand. „Alle Bereiche haben profitiert, aber nicht alle gleichmäßig.“ Regional gab es große Unterschiede – auch im Nordwesten, wo die Quoten von 3,0 Prozent (Emsland) bis 11,4 (Wilhelmshaven) reichten.

