Oldenburg /Wilhelmshaven /Westerstede Großer Erfolg für die BMW Freese-Gruppe: Dem Oldenburger Händler wurde in der „BMW Group Classic“ konzernintern der Preis „Excellence in Sales Award“ in der Rubrik „Customer Care“ verliehen. Damit sei man „weltweit die Nummer 1 unter mehr als 3100 BMW-Händlern aus 85 Staaten“, teilte das Unternehmen mit.

Die Auszeichnung, bei der es letztlich um die Qualität des Umgangs mit Kunden („Kundenbeziehungsmanagement“) geht, wurde jetzt in feierlichem Rahmen von dem BMW-Vorstandsmitglied Pieter Nota überreicht. Sie wurde von den Geschäftsführern Tammo und Gudrun Kayser entgegengenommen.

Man habe bereits vor sechs Jahren damit begonnen, „Instrumente und Denkweisen aus der 5-Sterne-Hotellerie in Autohäusern zu implementieren“, erläuterte Tammo Kayser. Mit dem System erzielten die Oldenburger „die höchsten Kundenzufriedenheiten innerhalb der BMW-Handelsorganisation“, hieß es. Es gab schon zuvor mehrere Auszeichnungen in und außerhalb der BMW-Gruppe für die Oldenburger. Dies sei jedoch nun „der absolute internationale Hammer“.

Zur Freese-Gruppe gehören Standorte in Oldenburg, Westerstede und Wilhelmshaven. Sie hat insgesamt rund 220 Mitarbeiter.