„wigy“-Forum in Oldenburg: Diskussion über Gründer und Innovationen

Oldenburg In den vergangenen zwei Jahren konnte das „wigy“-Forum aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Am Donnerstag, 29. September, ab 17.30 Uhr wagt die Wirtschaftsbildungsinitiative „wigy e.V.“ (Oldenburg) nun im „EWE Forum Alte Fleiwa“ in Oldenburg einen Neustart.

Unter dem Motto „Öfter mal was Neues“ will sich das Forum mit gesellschaftlichen Veränderungen und unternehmerischen Innovationen auseinandersetzen, die in Form von Unternehmensgründungen oder innovativen Produkten und Dienstleistungen neue Antworten auf aktuelle Herausforderungen bieten. Dabei soll auch deutlich werden, dass unternehmerisches Denken auch für den Wirtschaftsunterricht ein wichtiges Thema ist, erläutert der wigy-Vorstandsvorsitzende Dr. Holger Peinemann.

Im Mittelpunkt des Forums steht dabei neben dem gegenseitigen Austausch eine Podiumsdiskussion zum Thema, an dem mit Laura Elbers (Equalchamps) und Clarissa Meyer (Pädlog) sowohl zwei Gründerinnen als auch mit Dr. Jörg Ritter, Vorstandschef der BTC AG, ein Vertreter eines etablierten Unternehmens teilnehmen. Komplettiert wird die von Michael Koch (IÖB) moderierte Runde von Alexandra Wurm, Leiterin des „Go! Start-up-Zentrums Oldenburg“, und IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Torsten Slink.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.wigy.de