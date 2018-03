Wirtschaftsjunioren reisen in Iran

Oldenburg Eine Delegation der Wirtschaftsjunioren bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) ist jetzt in den Iran gestartet. Am Mittwoch wurde in Teheran eine Kooperationsvereinbarung mit den Wirtschaftsjunioren Iran geschlossen. „Unsere Partnerschaft mit den iranischen Junioren soll einen Beitrag dazu leisten, Brücken zu bauen für weitere Wirtschaftskontakte in unsere Region“, sagte Michael Wolking, Sprecher der Wirtschaftsjunioren Oldenburg. Auf dem Programm stehen zudem Besuche bei iranischen Mittelständlern und Start-ups.